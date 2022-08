Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio San Siro di Milano Sabato 27 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Pioli e quella di Mihajlovic. Il Milan ha perso solo una delle ultime 25 sfide in Serie A contro il Bologna (18V, 6N), il 6 gennaio 2016, quando sulla panchina rossonera c’era l’attuale tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic (0-1, gol di Giaccherini).

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Orsolini

Indisponibili: nessuno

MILAN-BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Milan-Bologna, sabato 27 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide di Serie A al Meazza contro il Bologna (1V, 1N) e potrebbe mantenere la porta inviolata per tre gare interne di fila contro i rossoblù per la prima volta dal 1999 (sei di seguito).

Il Bologna è imbattuto da tre gare di Serie A con le tre avversarie più titolate della competizione (Juventus, Inter e Milan); escludendo le stesse tre squadre, l’ultima formazione che ha registrato una serie senza sconfitte più lunga contro queste avversarie è stata la Roma (cinque, tra il 2020 e il 2021), mentre l’ultima volta che i rossoblù hanno fatto meglio è stata nel 2012, con Stefano Pioli in panchina (quattro).

Il Milan ha vinto la prima partita casalinga di questo campionato; sia nel 2020/21 che nel 2021/22 i rossoneri sono riusciti a vincere entrambe le prime due gare interne stagionali – non ci riescono per tre stagioni di fila dal 2003/04.

La striscia di 18 incontri consecutivi senza sconfitte (12V, 6N) del Milan è la più lunga serie di imbattibilità attualmente aperta nei cinque grandi campionati europei.

Il Bologna ha segnato in tutte le ultime tre trasferte di campionato, dopo che era rimasto a secco in quattro delle precedenti sei, inclusa una proprio contro il Milan lo scorso aprile.

Dopo aver ottenuto un successo e un pareggio in rimonta in questo campionato, il Milan può recuperare punti da situazione di svantaggio in tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da luglio 2020, quando ottenne due vittorie (contro Juventus e Parma) e un pareggio (contro il Napoli), sempre con Stefano Pioli in panchina.

Due dei sei cartellini rossi di questo campionato sono stati estratti verso giocatori del Bologna (Adama Soumaoro v Lazio e Riccardo Orsolini v Verona): nessuna squadra nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha ricevuto un’espulsione in ciascuna delle prime tre gare giocate in una singola stagione di Serie A.

Ismael Bennacer – in gol nell’ultimo turno contro l’Atalanta – è sia il giocatore del Milan che ha creato più occasioni per i compagni in questi primi due turni (nove) che quello che ha completato più dribbling (quattro).

Marko Arnautovic è diventato, contro il Verona, il primo giocatore a segnare in entrambe le prime due gare del Bologna in una stagione di Serie A dai tempi di Roberto Baggio, che ci riuscì nel 1997/98; solo due giocatori nella storia dei felsinei sono andati in gol in ciascuna delle prime tre giornate: Ezio Pascutti (nel 1962/63) e Giuseppe Savoldi (nel 1979/80).

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

