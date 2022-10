Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po'. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma di sicuro possiamo dare un bel contributo. A un livello macro, i parametri tra leghe sono uguali, ma ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia ad esempio non ci sono stadi nuovi dal 2011, è significativo". A margine del convegno Invest in Sports organizzato a New York, il proprietario del Milan Quanto durerà il mio impegno? Elliott ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità. Non sono preoccupato dell'exit strategy. Non investo per pensare a quando uscirò. Dobbiamo occuparci della differenza tra Premier League e Serie A". ". A margine del convegno Invest in Sports organizzato a New York, il proprietario del Milan Gerry Cardinale , nonché proprietario di RedBird, traccia un primo bilancio della sua esperienza al Milan : "".

Sui diritti tv

"Il valore in Premier League è triplo rispetto all'Italia e in Liga il rapporto è di due a uno. Investire nel Milan è un ibrido tra le esperienze che ho vissuto con Liverpool e Tolosa. I club ora sono aziende di entertainement. Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. È anche questo il bello dello sport. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c'è grande differenza con la Premier".

Cardinale: "Redbird custode della storia e dei successi del Milan"

