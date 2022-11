Milan-Fiorentina, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 13 novembre, alle ore 18:00. Il Milan ha vinto 1-0 l'ultima sfida di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe tenere la porta inviolata per due gare consecutive contro la Viola nella competizione per la prima volta dal 2016 (2-0 sotto Mihajlovic e 0-0 con Montella).

Probabili formazioni

Ad

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Serie A Fiorentina-Salernitana 2-1, pagelle: Jovic provvidenziale, Saponara jolly IERI ALLE 23:00

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Gonzalez, Sottil

MILAN-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Milan-Fiorentina, domenica 13 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto 1-0 l'ultima sfida di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe tenere la porta inviolata per due gare consecutive contro la Viola nella competizione per la prima volta dal 2016 (2-0 sotto Mihajlovic e 0-0 con Montella).

La Fiorentina ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A giocate contro il Milan nel girone d'andata (0-2 nel 2020) - completano il parziale per la Viola sei successi (incluso il 4-3 della scorsa stagione, sempre a novembre) e quattro pareggi.

Milan e Fiorentina hanno pareggiato soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A al Meazza (1-1 firmato de Jong e Ilicic nell'ottobre 2014) - completano il parziale otto successi rossoneri e cinque viola.

Il Milan ha segnato in media 2.3 reti nelle ultime 10 partite interne di campionato, parziale in cui ha ottenuto nove successi e una sconfitta (v Napoli) - i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di questo parziale.

La Fiorentina è imbattuta da tre trasferte di Serie A e potrebbe arrivare a quattro di fila per la prima volta nella gestione Vincenzo Italiano - dopo il 2-0 sulla Sampdoria, la Viola potrebbe tenere la porta inviolata in due gare fuori casa consecutive per la prima volta da maggio 2021 in campionato.

Tra il 2017 e il 2019 Stefano Pioli ha collezionato 69 partite da allenatore sulla panchina della Fiorentina in Serie A, con cui ha ottenuto 24 successi, 24 pareggi e subito 21 sconfitte.

Rafael Leão ha segnato due reti in tre sfide di Serie A contro la Fiorentina, entrambe arrivate proprio al Meazza - uno di questi gol, datato 29 settembre 2019, è stato il suo primo centro nella competizione.

Olivier Giroud ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A e Champions League. I rossoneri hanno vinto 17 delle 18 partite in cui l’attaccante francese ha segnato in tutte le competizioni (perdendo solo contro il Napoli in campionato lo scorso 18 settembre).

Riccardo Saponara ha esordito in Serie A con la maglia del Milan nel 2013/14; in totale ha collezionato otto presenze in campionato con i rossoneri - la squadra lombarda è inoltre quella contro cui ha realizzato più reti in Serie A (quattro, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria).

Tra il 2014 e il 2020 Giacomo Bonaventura ha disputato 155 partite e segnato 30 gol con la maglia del Milan in Serie A; tra le squadre contro cui non ha partecipato nemmeno a una rete nel massimo campionato, il club rossonero è quello contro cui il centrocampista della Fiorentina ha disputato più minuti (618).

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Serie A Jovic entra e decide: la Fiorentina batte 2-1 la Salernitana IERI ALLE 19:31