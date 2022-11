Pioli verso Milan-Fiorentina: "La classifica non ci piace. Critiche ai nuovi acquisti? No al disfattismo"

SERIE A - Il tecnico del Milan parla in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro la Fiorentina: "Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci. Credo nelle qualità dei miei giocatori, è normale dare tempo ai giovani perché si adattino". Su Leao: "Non è facile mantenere alto il livello delle prestazioni giocando così tanto, ma uno come lui deve riuscirci".