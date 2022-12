Olivier Giroud è diventato Milan, nella rassegna iridata ha confermato di essere un attaccante scomodo per gli avversari. Prende posizione, sporca un pallone, libera uno spazio per il compagno, e soprattutto segna. Anche senza guardare la porta, come Il suo contratto con i rossoneri scade a giugno 2023, al momento è molto difficile immaginarlo lontano da Milano, ma le parti dovranno sedersi ad un tavolo. è diventato indispensabile anche per la Francia e doveva essere una riserva ). Proprio come con la maglia del, nella rassegna iridata ha confermato di essere un attaccante scomodo per gli avversari. Prende posizione, sporca un pallone, libera uno spazio per il compagno, e soprattutto segna. Anche senza guardare la porta, come contro la Polonia . Centravanti letale e costante nelle prestazioni. All'età di 36 anni sta vivendo una seconda giovinezza, o forse l'apice della sua carriera. Sta riuscendo addirittura a conquistare i cuori dei suoi connazionali, dopo le critiche ricevute per lunghi anni. Anche se, come dimostra il dato delle reti con i transalpini (52, record), il vizio del gol non è cosa nuova. E cosa farà del suo futuro?, al momento è molto difficile immaginarlo lontano da Milano, ma le parti dovranno sedersi ad un tavolo.

Ad

SUMMIT DOPO IL QATAR

Serie A Ibra: "Mi sento giovane, sono al Milan per dare tutto e aiutare" 15 ORE FA

Sono concentrato sul Mondiale, poi quando torno parlerà con Maldini e Massara". Più o meno al ritorno di Giroud dal Qatar. Quindi sarà anticipato di qualche mese rispetto ai programmi fatti ad inizio stagione. Il numero 9 del Milan, che ha interrotto la maledizione di questo numero, è felice alla corte di Stefano Pioli . Oltre ad essere l'idolo dei tifosi per i gol nei derby, è in un contesto che esalta le sue caratteristiche, e proprio per questo si è ritagliato un posto nella Nazionale campione del mondo in carica. Dopo la sfida contro la Polonia, riguardo al suo contratto ha detto: "". Più o meno le stesse parole di Rafael Leão ma il sapore è diverso. In questo caso c'è la volontà condivisa di proseguire insieme (lo stesso vale per il portoghese) e non ci dovrebbero essere intoppi. Ci sarà un summit per trovare l'intesa, e molto probabilmente avverrà. Quindi sarà anticipato di qualche mese rispetto ai programmi fatti ad inizio stagione.

IL NUOVO CONTRATTO

I vertici del Milan sono pronti a proporre un prolungamento di un anno. Fino al 2024. Le cifre sono da definire. Attualmente Giroud percepisce uno stipendio da 3,2 milioni all'anno. Un rinnovo a 36 anni dovrebbe portare ad un guadagno inferiore per il giocatore, nella norma. Peccato che Giroud non sia affatto in parabola discendente, dunque il Milan è costretto a valutare anche un aumento. Perlomeno l'attaccante proverà ad ottenerlo. Dopo 3 gol ai Mondiali (che potrebbero aumentare) e quanto dimostrato in Italia, è giusto così. Potrebbe anche avere un po' di pretendenti dopo aver mostrato le sue doti al mondo intero. I rossoneri sono coscienti di avere in rosa un elemento unico, per le garanzie che offre, perciò faranno il possibile per accontentarlo. Le parti comunque sembrano serene, il legame tra il club e il numero 9 è veramente solido. Il francese, in particolare, è innamorato del Diavolo. Cosa può andare storto?

"Sorry I speak english" Giroud inizia a rispondere in italiano poi...

Calciomercato 🗞 Milan-Ziyech, obiettivo prestito con diritto. Inter, contatto Truffert 01/12/2022 ALLE 07:44