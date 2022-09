Milan-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano Sabato 3 settembre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Pioli e quella di Inzaghi. Dopo il successo per 2-1 del 5 febbraio scorso, deciso in rimonta da una doppietta di Olivier Giroud, il Milan potrebbe vincere due sfide consecutive contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2011 (i primi due Derby con Massimiliano Allegri in panchina).

Probabili formazioni

Ad

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Calciomercato Pagelle mercato: Napoli regina assoluta, 4 le bocciate UN' ORA FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Ibrahimovic, Krunic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Mkhitaryan

DERBY MILAN-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Milan-Inter, sabato 3 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Dopo il successo per 2-1 del 5 febbraio scorso, deciso in rimonta da una doppietta di Olivier Giroud, il Milan potrebbe vincere due sfide consecutive contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2011 (i primi due Derby con Massimiliano Allegri in panchina).

Il Milan è rimasto a secco di gol nelle ultime due sfide giocate contro l'Inter, nelle semifinali di Coppa Italia tra marzo e aprile 2022; l'ultima volta in cui i rossoneri non hanno trovato il gol per tre Derby consecutivi, considerando tutte le competizioni, risale al 1980 (tre sconfitte di fila senza reti all'attivo tra campionato e coppa nazionale sotto la gestione di Massimo Giacomini).

L'ultima vittoria del Milan, da squadra ospitante, contro l'Inter in Serie A, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, Bacca e Niang); da allora, tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli).

Il Milan è reduce da cinque successi interni consecutivi in Serie A e non infila sei vittorie consecutive in casa, nella competizione, dall'agosto 2014, a cavallo tra le gestioni di Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi.

L’Inter è l’unica squadra (escludendo retrocesse della scorsa stagione e neopromosse) che non ha pareggiato neanche un incontro in Serie A da aprile in avanti: per i nerazzurri 11 vittorie (almeno tre in più di qualsiasi altra squadra) e due sconfitte (una delle quali nella trasferta più recente, contro la Lazio).

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare e potrebbe registrare tre o più clean sheet nelle prime cinque partite di una stagione di Serie A per tre campionati consecutivi per la terza volta nella sua storia, dopo il 1952/53, 1953/54,1954/55 e il 1978/99, 1979/80 e 1981/82.

Simone Inzaghi ha raccolto soltanto un punto nei suoi primi due Derby di Serie A dal suo arrivo in nerazzurro; l'ultimo tecnico dell'Inter a non avere vinto alcuno dei primi tre incontri contro il Milan nel massimo campionato è stato Osvaldo Bagnoli, nel 1993 (2N, 1P).

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Rafael Leão: tra i giocatori nati dal 1999, l’attaccante del Milan è quello che ha servito più assist (16) nel massimo campionato italiano e terzo per numero di gol (24, dietro ai 55 di Dusan Vlahovic e i 25 di Andrea Pinamonti).

Il Milan è la vittima preferita di Joaquín Correa in Serie A (quattro reti); l’attaccante dell’Inter ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze di campionato (considerando anche la scorsa stagione), dopo 18 gare di fila senza andare a bersaglio.

Lautaro Martínez ha preso parte a una rete in ciascuna delle quattro giornate di questo campionato (tre gol, un assist); soltanto Zlatan Ibrahimovic (nel 2007/08) e Nicolò Barella (nel 2021/22) sono stati in grado di partecipare attivamente a una marcatura in ognuna delle prime cinque partite di una stagione di Serie A, con l’Inter, dal 2004/05 (cioè da quando Opta raccoglie il dettaglio degli assist).

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

Calciomercato Acerbi e Dest: le cifre esatte degli ultimi colpi di Inter e Milan 3 ORE FA