Milan-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, è terminata sul punteggio di , match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23,terminata sul punteggio di 3-2, frutto della doppietta di Leao e dei gol di Giroud, Brozovic e Dzeko . Con questo risultato i rossoneri tornano a vincere un derby giocato in casa dal lontano 2016 e scavalcano in classifica i nerazzurri, alla seconda sconfitta in sole cinque gare di campionato, riportandosi - in attesa dei match di Roma e Atalanta - in vetta alla classifica a pari punto con il Napoli di Spalletti. Partita spettacolare e ricca di emozioni che ha offerto tanti spunti. Noi come sempre ne abbiamo trovati cinque che vi sottoponiamo... Ecco le nostre 5 verità della stracittadina di Milano n° 234.

1) Solo Milan ed Inter possono tenere questa intensità

E' stato un derby bellissimo, intenso, vibrante, giocato su ritmi altissimi. La sensazione che lascia questa partita è che, ad oggi, solo Milan ed Inter in Serie A riescano a mantenere un tale livello di intensità ed atletismo. Lo hanno fatto con molta più continuità e raziocinio i rossoneri, finalmente da subito dentro la gara e con un'identità di squadra precisa e incredibilmente efficace. Vittoria meritata, che scalfisce qualche certezza di un'Inter più aggrappata a sprazzi nei quali è stata molto presente, nonostante il blackout di mezzora che di fatto è costato la partita. Una differenza tangibile rispetto alle altre big che, per ora, ci dice che sono ancora le milanesi le più accreditate a vincere lo scudetto.

2) Fenomeno Leao, campione a un passo dall'Olimpo

Fa rabbia pensare che lo spento esterno visto a Reggio Emilia e l'ira di Dio che ha polverizzato stasera la fascia sinistra siano ancora due anime racchiuse nello stesso giocatore. Rafael Leao è un campione con i numeri del vero fuoriclasse, volto alternativo di un calcio italiano per lo più depresso e povero di qualità. Manca davvero poco al portoghese per toccare le vette del calcio internazionale: quel briciolo di continuità su cui Pioli e tutto il mondo rossonero, forti di una Champions League da giocare con la volontà di essere protagonisti, stanno lavorando. Con la consapevolezza di avere tra le mani un diamante che brilla di luce propria.

3) Maignan di un altro pianeta: il Milan è al sicuro

Spesso ci si incarta nel ragionare su quale debba essere la caratteristica principale di un portiere moderno di livello assoluto: deve parare? Impostare? Saper comunicare? A casa Milan sono tra i pochi a poter dire di essersi affidati a qualcuno che sa fare tutto e anche di più. Maignan, a volte, sembra venire da un altro pianeta. Oltre agli interventi (straordinario il riflesso su Lautaro, sensazionale quello su Calhanoglu) stupisce la presenza mentale all'interno della partita. E' come se si esaltasse proprio nei momenti in cui i problemi arrivano tutti insieme all'improvviso, tanto da destabilizzare a volte i compagni. Magic Mike, invece, è incapace di tremare: anche per questo, oggi, è un portiere che va oltre lo straordinario.

4) Questa Inter è fragile e senza equilibrio: la difesa è involuta

"Prendiamo gol con troppa facilità". Le parole di Inzaghi suonano come una dolorosa ammissione di debolezza: questa Inter è fragile, forse persino pericolante. Lo scorso anno otto consecutive furono le gare senza prendere gol, quest'anno dopo 5 giornate la stessa cifra la si ritrova incisa nella casella dei gol subiti. Ed oltre agli equilibri di squadra spaventano anche le prestazioni dei singoli, col dito puntato sui tre centrali: Skriniar è l'unico a tentare di aggrapparsi ai suoi livelli (senza riuscirci sempre), Bastoni non è al meglio e non sa ritrovarsi, Le parole di Inzaghi suonano come una dolorosa ammissione di debolezza: questa Inter è fragile, forse persino pericolante. Lo scorso anno otto consecutive furono le gare senza prendere gol, quest'anno dopo 5 giornate la stessa cifra la si ritrova incisa nella casella dei gol subiti. Ed oltre agli equilibri di squadra spaventano anche le prestazioni dei singoli, col dito puntato sui tre centrali: Skriniar è l'unico a tentare di aggrapparsi ai suoi livelli (senza riuscirci sempre), Bastoni non è al meglio e non sa ritrovarsi, mentre De Vrij è ormai una sciagura più che una risorsa . La conclusione è tagliente: la difesa dell'Inter si è pericolosamente involuta. Un problema che va risolto alla svelta, essendo già costato due sconfitte dolorose contro due avversarie forse non con la stessa qualità, ma di certo più convincenti dei nerazzurri.

5) Lautaro-Correa dall'inizio è un esperimento fallito

Viene da chiedersi perché Inzaghi continui saltuariamente a proporre una coppia d'attacco che semplicemente non funziona bene. Lautaro e Correa insieme non formano un tandem efficace in match di cartello e non basta l'illusione dell'imprevedibilità per gli avversari a giustificare una scelta che, ancora una volta, ha penalizzato la squadra. Un'analisi che prescinde dall'ingresso in campo convincente di Dzeko, per caratteristiche diverso da Lukaku ma col pedigree dell'attaccante in gradi di fare il riferimento offensivo. De due argentini, al momento, uno esclude l'altro: riproporli significa crearsi da soli un inutile handicap.

