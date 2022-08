"Il mercato? Se troviamo qualcosa per migliorare bene, altrimenti siamo già competitivi così".ha parlato in questi termini durante la conferenza stampa della vigilia disul teme del mercato e su possibili rinforzi, ma è chiaro che il tecnico si aspetti dei rinforzi anche perchè in mediana la coperta è corta, soprattutto dopo la notizia dell'infortunio del jolly. Secondo le indiscrezioni, il bosniaco si sarebbe procurato unoe in questi casi lo stop potrebbe anche essere di. Una tegola non da poco considerando che poi i rossoneri giocheranno ogni 3 giorni con anche lae al momento le alternative asono il giovane, in ritardo di condizione, e, da tempo sulla lista dei partenti.