Il Milan di Stefano Pioli si prepara all'ultimo tour de force prima della sosta lunga dei Mondiali: i rossoneri disputeranno sette gare in 22 giorni (cinque in campionato e due in Champions League). Il primo snodo fondamentale della stagione sarà la trasferta di Zagabria, in programma martedì alle 21, ma prima dell'Europa a San Siro arriva il Monza di Raffaele Palladino. Ecco le parole dell'allenatore rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Sarà particolare, ci sarà un aspetto anche un po' romantico. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Noi dobbiamo cercare di non pensarci troppo, dobbiamo affrontare al meglio una partita che ha delle insidie".

Ad

Sulla formazione

Calcio Twitch LIVE! Riecco la A: Juve-Empoli... ma il big match è Roma-Napoli UN' ORA FA

"Origi e Rebic insieme col Monza? C'è questa possibilità, ma sceglierò domani mattina. Oggi abbiamo fatto anche altre prove. Giocheremo 7 partite in 22 giorni, nessuno può giocarle tutte. Qualcuno ha giocato di più di altri, ma io ho un gruppo di giocatori forti e quindi farò le mie valutazioni. Non penso a martedì, ma solo a domani. Infortuni? Sono situazioni che possono capitare, ma ho a disposizione un gruppo forte con i recuperi di Kjaer e De Ketelaere".

Su De Ketelaere e Diaz insieme

"Certo che è possibile. Dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori. Più giocatori di qualità mettiamo in campo e più abbiamo chance di vincere le partite".

Su Verona

"A Verona non siamo stati squadra compatta, non c'entra la condizione fisica: eravamo 5 dietro e 5 avanti e davamo la sensazione di essere meno performanti".

Sulla rapina in casa Hernandez

"Quello che è successo a Theo e Zoe non è bello. Siamo una famiglia, e quindi sa che noi ci siamo. Era un po' turbato, ma noi lo aiuteremo".

Sull'infortunio di Maignan

"Ci dispiace per l'infortunio di Mike, stava facendo di tutto per tornare. Lui spingeva per giocare prima, abbiamo fatto le cose al meglio, ma purtroppo si è fatto male ad un altro muscolo. Purtroppo mi sa che dovrà restare fuori almeno fino a gennaio".

Su Tatarusanu

"Non è scontato che non riposi anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. È un giocatore esperto, maturo e rispettato e darà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva".

Su Gabbia

"E' un ragazzo fantastico e perfetto in tutto. E' disponibile, serio e educato. Sono soddisfatto delle sue prestazioni, si fa trovare sempre pronto. E' un giocatore pronto per darci un contributo importante".

Su Ibrahimovic

"Non è mai banale in tutto quello che dice e che fa. E' un grande aiuto per tutti, è una presenza molto positiva. Il suo recupero procede bene, ma il percorso è ancora lungo. Sta lavorando bene".

Sulle telefonate con Berlusconi

"Non mi ha chiamato questa settimana (sorride, ndr). In passato mi ha chiamato, si chiamava di calcio in generale e poi anche di questioni tattiche come l'inizio dell'azione dal basso".

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Serie A Milan-Monza: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 10:56