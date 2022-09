Milan-Napoli è il big match della settima giornata di Serie A 2022-23: domenica 18 settembre alle 20.45 i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti si affrontano in una partita molto attesa, che mette in palio punti pesanti: entrambe le squadre si presentano all'appuntamento da prime della classe insieme all'Atalanta a quota 14. I precedenti recenti sono favorevoli al Napoli, che ha vinto per 1-0 gli ultimi due confronti diretti al Meazza e che in casa dei rossoneri non perde addirittura da 8 anni: l'ultimo successo del Milan risale infatti alla stagione 2014-15 (2-0 firmato Menez e Bonaventura). Abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto , giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della formazione di Pioli o di quella di Spalletti, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Ad

Serie A Spalletti: "Dobbiamo andare più forte per agguantarli" 19 ORE FA

Maignan-Meret 1

Dato sicuro partente per tutta l'estate, Meret si sta meritando la fiducia di Spalletti a suon di buone prestazioni. Detto questo, tuttavia, il confronto diretto con Maignan lo vede soccombere: il portiere del Milan si sta confermando uno dei leader di questa squadra e si è già rivelato determinante in almeno un paio di circostanze (vedi Sassuolo e derby).

Calabria-Di Lorenzo X

Capitani a confronto e la sfida non può che terminare in perfetta parità. Sia Calabria che Di Lorenzo offrono ormai ampie garanzie a Pioli e Spalletti in termini di rendimento e continuità, sia in fase difensiva che quando si tratta di sostenere la manovra d'attacco.

Kalulu-Rrahmani 1

Di fronte ci sono due giocatori che hanno conquistato i gradi da titolare durante la passata stagione e che oggi sono giustamente considerati pedine inamovibili. Leggera preferenza per il difensore centrale del Milan, che continua a stupire per personalità, sicurezza negli interventi e fisicità.

Tomori-Kim 2

Il centrale inglese del Milan ha mostrato qualche incertezza in questo avvio di stagione. Nulla di particolarmente preoccupante, sia chiaro, ma quanto basta per uscire sconfitto dal duello con il sudcoreano del Napoli, che si è inserito perfettamente negli schemi di Spalletti e ha iniziato il campionato con il turbo: ha già all'attivo 2 gol (uno al Monza e uno alla Lazio).

Theo Hernandez-Mario Rui 1

Qui il confronto vede prevalere nettamente il terzino francese del Milan, autentica arma in più dalla metà campo in avanti per i rossoneri di Pioli. Di fronte avrà un Mario Rui che quest'anno si contende una maglia da titolare con Olivera. A prescindere da chi sceglierà Spalletti, su questa corsia e contro questo Hernandez - almeno sulla carta - non c'è partita.

Theo Hernandez in azione durante Milan-Inter - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Tonali-Anguissa X

Equilibrio perfetto tra Tonali e Anguissa, che per caratteristiche e presenza sul terreno di gioco sono destinati a fare l'ago della bilancia nella super sfida di San Siro. Il rossonero ha dimostrato di avere un buon feeling con le partite importanti, l'azzurro sta ritrovando la migliore condizione dopo avere disputato le prime partite a fari spenti.

Bennacer-Lobotka X

Sono i due metronomi, i due equilibratori, gli uomini ai quali Pioli e Spalletti consegnano le chiavi del centrocampo. Entrambi stanno attraversando un ottimo momento di forma ed entrambi, pur non essendo bomber di razza, hanno già trovato la via del gol. Qui, almeno sulla carta, il pari è d'obbligo: ora la parola passa al campo.

Ismael Bennacer durante Milan-Inter - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Messias-Politano 2

Il duello è in sostanziale equilibrio ma vede una leggera preferenza per l'esterno di Spalletti. Per un motivo molto semplice: rispetto a Messias, Politano partecipa con maggiore continuità alla manovra d'attacco e - rispetto al rossonero - ha nel proprio bagaglio tecnico più colpi per incidere negli ultimi venti metri. Non a caso fu proprio lui a decidere la sfida del Meazza due stagioni fa.

De Ketelaere-Zielinski 2

Il belga del Milan, pagato più di 30 milioni in estate, è sostanzialmente ancora un oggetto misterioso. A parte l'ottima prova contro il Bologna a fine agosto, si è visto poco e deve ancora entrare del tutto nei meccanimi della squadra. Il polacco, invece, è senza dubbio uno degli uomini più in forma degli azzurri e sta (ri)conquistando Spalletti a suon di gol e assist. Il duello lo vince decisamente lui.

Piotr Zielinski in azione durante Napoli-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Saelemaekers-Kvaratskhelia 2

L'esterno del Milan si sta rivelando l'uomo in più in Champions dove ha già messo a segno 2 gol contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. Decisamente più modesto, invece, il rendimento in campionato. Inevitabile, quindi, che il duello lo vinca a mani basse Kvaratskhelia, protagonista di un avvio di campionato formidabile con 4 gol e un assist nelle prime 6 giornate. Il georgiano rappresenta senza dubbio il pericolo numero uno per la difesa del Milan.

Giroud-Raspadori 1

Già 3 gol in campionato per l'attaccante francese del Milan, chiamato agli straordinari in questo primo scorcio di stagione visti i problemi fisici di Rebic e Origi. Uomo dei gol pesanti, Giroud si fa preferire a Raspadori che tuttavia sta dimostrando di possedere le qualità necessarie per imporsi in una piazza calda come quella di Napoli. Il suo gol da tre punti contro lo Spezia una settimana fa profuma di svolta. Ma per il momento il segno è 1.

Milan-Napoli: numeri, statistiche e curiosità

Serie A Pioli: "Spalletti è bravissimo, Milan-Napoli è già sfida scudetto" 20 ORE FA