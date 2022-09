Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si gioca allo stadio Meazza in San Siro di Milano domenica 18 settembre alle ore 20:45. , match valido per la settima giornata di, si gioca allo stadio Meazza in San Siro di Milano domenica 18 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Pioli e quella di Spalletti . Il Milan ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli, dopo una serie di due sconfitte consecutive; i rossoneri non vincono due gare di fila con i partenopei dal 2010/11. Vediamo le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Milan-Napoli, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:00.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli, dopo una serie di due sconfitte consecutive; i rossoneri non vincono due gare di fila con i partenopei dal 2010/11, con Massimiliano Allegri in panchina.

Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0; solo nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte interne consecutive contro i partenopei in Serie A, mai a tre sfide di fila senza reti.

Il Milan è imbattuto da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e sette pareggi; per i rossoneri è la serie più lunga dalla striscia di 27 gare senza sconfitte raggiunta nel gennaio 2021.

Il Milan ha vinto le ultime sei partite casalinghe in Serie A, mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo; è dal 2013 che la squadra rossonera non arriva a sette successi interni consecutivi (otto in quel caso) – quella serie, tuttavia, si fermò con un pareggio contro il Napoli.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove gare di campionato (0.4 gol subiti a partita), tante volte quante nelle precedenti 25 (media di 1.1 reti concesse).

Il Napoli ha ottenuto sette punti nelle prime tre trasferte di questo torneo; la squadra partenopea potrebbe rimanere imbattuta nelle prime quattro gare esterne di un campionato di Serie A per la terza stagione di fila, risultato mai raggiunto in precedenza.

Il Napoli è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (60) ed è prima anche per conclusioni in seguito a queste situazione di gioco (13).

Solo il Milan (sette) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Napoli (sei) in questo campionato di Serie A.

Negli ultimi due campionati di Serie A, Rafael Leão ha saltato quattro partite, solamente Saelemaekers e Tonali (41) hanno disputato più gare in rossonero nel periodo (40 gettoni per il portoghese); senza l’esterno, il Milan ha una percentuale di successi del 50% e una media punti di 1.8, dati che salgono a 70% e 2.3 con lui in campo.

Il Milan è la vittima preferita di Piotr Zielinski in Serie A; il centrocampista del Napoli ha realizzato quattro reti contro i rossoneri nel massimo campionato, tutte concentrate nelle prime 10 sfide, essendo rimasto a secco nelle ultime sette – contro gli avversari di giornata ha anche realizzato la sua prima doppietta nella competizione, il 25 agosto 2018.

