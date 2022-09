Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, , match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto dei gol di Matteo Politano, Olivier Giroud e Giovanni Simeone. Con questo risultato i partenopei espugnano San Siro e salgono al comando della classifica insieme all'Atalanta, confermando un trend che va avanti dal 2014 (ultima sconfitta degli azzurri al "Meazza"). Il Milan, invece, cade per la prima volta in campionato dal gennaio 2022 e rimane fermo al 5° posto. La partita è stata ricca di emozioni e ha offerto tanti spunti . Noi come sempre ne abbiamo trovati cinque che vi sottoponiamo... Ecco le nostre 5 verità del primo match-scudetto del 2022/23.

Politano esulta a San Siro, Serie A Credit Foto Getty Images

Ad

Serie A Milan-Napoli 1-2, pagelle: Kvara e Theo brillano, male Tomori 11 ORE FA

1) Napoli padrone del campionato?

Più che una verità qua parliamo di una supposizione. Il Napoli porta via tre punti di platino da San Siro e si candida per lo scudetto. I partenopei hanno i numeri per farcela? Beh, finora abbiamo visto una squadra scintillante. Meret con una nuova sicurezza tra i pali, Kim e Rrahmani collaudati alla perfezione (sull’onda della coppia Koulibaly-Albiol, per rispolverare i fasti di qualche anno fa), Lobotka e Anguissa professori del centrocampo e un pacchetto offensivo ampio e prolifico in tutti i suoi interpreti. Sicuramente è presto per lanciarsi in previsioni troppo avventate, ma questa vittoria pesa parecchio e mai come quest’anno i campani sembrano avere le rotazioni lunghe per competere fino alla fine.Let Spalletti cook.

2) Giroud è veramente un attaccante meraviglioso

Una buona dose di tifosi e addetti ai lavori, quando Olivier Giroud, trentacinquenne nato Chambéry, è atterrato a Milano nell’estate del 2021 storcevano il naso sulla reale importanza dell’ex Arsenal nel Milan dei giovani. Oggi, circa 14 mesi dopo quel giorno, possiamo dire con assoluta certezza che il suddetto 35enne è un perno fondamentale nel gioco di Pioli. Contro il Napoli, nel posticipo, il francese ha giocato una partita pazzesca. Oltre al gol, che ovviamente è stato notato da tutti, il campione del mondo ha fatto a sportellate tutta la sera, ha tenuto impegnata la difesa degli azzurri e ha fatto reparto da solo. Probabilmente non rientra nella lista dei primi 15 attaccanti al mondo, ma è un giocatore utilissimo che negli schemi di Pioli risulta imprescindibile. Da quando lui è titolare, Ibrahimovic è passato di moda.

3) Idee e ritmo: che spot per la Serie A

Questo paragrafo l’ho pensato nel primo tempo, quando la partita era ferma sullo 0-0. Nonostante la mancanza di grosse occasioni, il match era gradevolissimo, con tanti spunti tattici e di qualità. Spesso e volentieri nel nostro paese vengono fatti paragoni con la Premier League, dove fioccano i gol e il ritmo è vertiginoso. Sicuramente quell’intensità è difficilmente pareggiabile, ma i gol non sono sempre sinonimo di qualità. Pioli e Spalletti hanno dato vita ad una partita fatta di mosse e contromosse, dove la differenza l’hanno fatta le idee e l’applicazione dinamica dei giocatori. Il Napoli ha vinto con forza e tenacia, ma per una volta il risultato è passato in secondo piano. Indipendentemente da come finirà, partenopei e rossoneri meritano di giocarsi questo tricolore fino alla fine. Sono il miglior spot per il nostro calcio.

4) De Ketelaere e il concetto di aspettare

Quanto l’hanno aspettato? Quanto si è fatto aspettare? Charles De Ketelaere è stato il colpo dell’estate rossonera: un acquisto sudato e atterrato a Milano dopo una trattativa chilometrica. Purtroppo, da quando il calciomercato ha preso il proscenio nel racconto del calcio, una trattativa così lunga e televista porta con sé anche una vagonata di aspettative. Finora De Ketelaere non sta brillando, ma prima di appiccicargli delle etichette andiamoci piano. Ve lo ricordate Tonali al primo anno con il Milan? Ve lo ricordate Leao prima del boom? Erano due giocatori acerbi, incompleti. Il Milan ha saputo aspettare e Pioli li ha trasformati in due campioni. Con il talentino belga sarà lo stesso? Non lo so, ma, come ho detto prima, let Pioli cook.

Stanislav Lobotka e Charles De Ketelaere durante Milan-Napoli - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

5) Il fil rouge tra Napoli e Milan: società virtuose

Nel calcio si dice che per vincere bisogna spendere. E se non spendi non sei nessuno. Milan e Napoli, ormai da qualche anno, hanno adottato la filosofia opposta. E il calcio gli sta dando ragione. Chi aveva sentito parlare di Kim prima del suo arrivo al Napoli? Chi conosceva Kalulu? Dove giocava Saelemakers prima del Milan? Quanti soldi è costato Kvaratskhelia? La verità è che quando non hai le finanze per competere con Real Madrid, PSG e Manchester City, devi ragionare in maniera diversa. Rossoneri e partenopei, per soverchiare l’ordine gerarchico che voleva Juventus e Inter al top, si sono affidati allo scouting, hanno battuto delle strade impervie, hanno cercato il talento nei campionati minori e hanno contenuto lo spese. Sull’A1 che dal nord porta fino in Campania, e viceversa, c’è un fil rouge che racconta come si dovrebbe lavorare con pochi soldi nel portafoglio. Pazienza, intelligenza e qualità.

Spalletti: "Il Milan un esame? Li ho già dati tutti, sono quasi in pensione"

Serie A La sfida scudetto è del Napoli: 2-1 al Milan firmato Simeone-Politano 14 ORE FA