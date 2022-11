Stefano Pioli. Alla tristezza per la morte del cognato fa da contraltare la soddisfazione per il premio "Sport e Civiltà", ricevuto in una manifestazione al Teatro Regio di Parma. Il tecnico del Milan, nonostante il lutto, non si è sottratto all'occasione ufficiale e ha anche parlato di ciò che si aspetta È un momento particolare per. Alla tristezza per la morte del cognato fa da contraltare la soddisfazione per il premio "Sport e Civiltà", ricevuto in una manifestazione al Teatro Regio di Parma. Il tecnico del Milan, nonostante il lutto, non si è sottratto all'occasione ufficiale e ha anche parlato di ciò che si aspetta dal suo Milan dopo la pausa forzata del campionato per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar

Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere: c'è il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa, la Champions League. C'è un gruppo motivato e stimolato, quindi anche chi tornerà dal Mondiale lo farà con la mentalità adatta per fare il meglio possibile.

Il campionato è chiaramente uno degli obiettivi, ma Pioli sa che non sarà facile. "È un campionato anomalo, particolare e difficile: stiamo facendo dei bilanci che non sono corretti, perché ci sono ancora 23 partite e c'è spazio per tutte le squadre. È anomalo anche il cammino del Napoli, sta facendo dei risultati incredibili. Vedremo come usciranno i giocatori dal Mondiale e i relativi staff. La squadra è sicuramente cresciuta dal punto di vista mentale e credo che sappia riconoscere le opportunità. Dopo la brutta prestazione di Cremona, che è stato il nostro passaggio più critico e che ci ha danneggiato la classifica, con le ultime due vittorie il nostro sarebbe stato un ottimo inizio di campionato, tralasciando il campionato eccezionale del Napoli".

Il capitolo Cremonese è dunque archiviato: "Ieri sapevamo che dovevamo dimostrare di poter finire bene e con l'atteggiamento giusto; abbiamo giocato con intensità, incontrando un avversario che ci ha creato grandi difficoltà. Vincere queste partite significa crederci, avere spirito e avere qualità, perché altrimenti se non hai qualità e spirito di squadra di alto livello queste partite non le vinci".

L'impegno è chiaramente oneroso, perché coi Mondiali in autunno c'è stata una compressione delle partite in un tempo decisamente condensato: "Non si è mai giocato nella storia del calcio così tante partite, quindi riposare sarà importante. Poi dal 2 dicembre riprenderemo la preparazione, giocando tante amichevoli, allenandoci a Milanello per una settimana, poi 10 giorni a Dubai e aspettando il rientro dei 7 nazionali, le cui situazioni poi saranno molto soggettive".

Ormai il mister rossonero ha la sua canzone: "Freed from desire" trasformata in "Pioli is on fire" facendo capitolare anche un mostro sacro come Bob Sinclair. Quanto può essere entusiasmante un coro del genere? "Risentire quel coro è qualcosa di particolare e di emozionante, perché non è scontato - spiega - Tutto è partito dai miei giocatori, poi dai tifosi, che hanno cominciato a cantarlo prima della vittoria dello Scudetto e questo mi dà grande soddisfazione. Ci siamo regalati delle grandissime emozioni, un sogno meraviglioso". "Secondo il Milan me è stata la squadra più forte, perché nel momento decisivo del campionato, quando bisognava vincere 6-8 partite consecutive, i ragazzi sono stati fantastici, dimostrando coesione, anima e tanto talento che le altre squadre non sono riuscite ad avere".

