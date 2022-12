Qatar e abbiamo, già, i primi duelli che vedremo Stefano Pioli, che fa un po' il punto della situazione. Da Leão a Giroud, passando per Ibrahimovic. Giroud è un leader (è appena diventato Leão... Serve ancora qualcosa per diventare un vero campione, dice Pioli. Il Mondiale si infiamma ine abbiamo, già, i primi duelli che vedremo ai quarti di finale . Intanto gli allenatori delle Serie A preparano mentalmente il ritorno in campo che ci sarà ufficialmente il prossimo 4 gennaio , campionato che ripartirà con Salernitana-Milan. A parlare è proprio il tecnico dei rossoneri,, che fa un po' il punto della situazione. Da, passando per. Giroud è un leader (è appena diventato il miglior marcatore di sempre della Nazionale francese ), Ibra ha rivoluzionato il Milan e su... Serve ancora qualcosa per diventare un vero campione, dice Pioli.

Su Leão e la sua crescita

È contento perché il Portogallo sta facendo bene, ma nel reparto offensivo quella Nazionale ha grande qualità e concorrenza. Lui ha una tecnica abbinata alla velocità che pochi giocatori possono vantare, ma ha dovuto rapportarsi a una realtà come il Milan, con tutto il rispetto per il Lilla da cui proveniva. Deve ancora fare un salto per diventare un campione, può essere più decisivo nell'area avversaria ed entrarci con più determinazione, ma è uno che può fare tutto. È molto intelligente e disponibile. Sono sicuro che arriverà ancora più lontano. Gli serve libertà di movimento, ma voglio che chiuda di più sul secondo palo, glielo dico sempre. [Stefano Pioli a Sky Sport]

Giroud è un leader

Credo che Olivier stia attraversando un momento psicofisico ottimale. E si sta dimostrando un grande giocatore. Ha sempre inciso molto, non solo nei gol. Mette grande generosità quotidianamente, è determinato e ha tutte le caratteristiche importanti per essere un leader. Meglio che esca subito dal Mondiale? Credo sia molto più facile allenare giocatori soddisfatti che rimotivarli. Kjaer? Non è tornato felice, la Danimarca affrontava per la prima volta il Mondiale con delle aspettative superiori

Su Ibra

Zlatan è stato un elemento determinante per il Milan. È arrivato in un gruppo così giovane e per la prima volta in una squadra non vincente. Con giocatori non simili a lui, ma ha capito una realtà diversa. La sua mentalità e la sua determinazione hanno alzato il livello della squadra. Se c'era Zlatan in allenamento, c'era un certo livello. Ma anche Kjaer, Giroud, Maignan. Abbiamo quattro-cinque giocatori leader che fanno da traino al gruppo

Il progetto di Maldini

Ho avuto tutto il sostegno da parte dell'area tecnica. Ma anche da Gazidis, si è sempre comportato in modo corretto. A Milanello ci disse che tutti eravamo sotto esame. La sconfitta per 5-0 con l'Atalanta è stata la partita che ha dato il là alla costruzione del Milan. Servivano altri tipi di giocatori per fare il nostro calcio. Nuove caratteristiche mentali, fisiche e di talento. Durante il lockdown abbiamo dato 10 giorni di riposo ai giocatori e poi siamo tornati ad allenarci su Zoom. A Milanello qualcosa era cambiato, non so che cosa. Siamo ripartiti e poi abbiamo fatto bene. Il confronto con Maldini e Massara mi ha dato più forza nel lavoro. Paolo non è lì per gli allenamenti è lì per rapportarsi con tutti, è una figura centrale. Parliamo di una persona con un livello di conoscenza e con un DNA incredibili. Lui e Massara volevano investire su giocatori con costi sostenibili per una società che voleva portare avanti un certo tipo di percorso. Che in genere non dà risultati immediati, ma noi siamo stati bravi ad anticipare queste tempistiche

Luis Enrique pratica il miglior calcio

È il Mondiale delle individualità, quest'anno i ct hanno dovuto preparare l'evento in una settimana. È difficile per un allenatore dare un'identità, anche se Luis Enrique credo che giochi il miglior calcio. Non ci sono state grandi sorprese a livello tecnico-tattico. Hanno guardato più alla concretezza, visto che ogni partita ha un peso specifico importante. Come si riparte dopo una sosta così lunga? Per chi ha avuto la possibilità di rifiatare è stato un bene. I giocatori che torneranno sono un punto interrogativo

Il ricordo di Astori

La scomparsa di Davide mi ha toccato nel profondo. Purtroppo, dico purtroppo, è stata una situazione che mi ha fatto crescere. Dopo la sua perdita ho scoperto situazioni nuove che mi hanno aperto di più la mente. Ora sto più vicino ai giocatori e li proteggo di più

