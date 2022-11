Si avvicina il rush finale di questa prima parte del campionato di Serie A: mancano due partite e il Milan dovrà affrontare la trasferta con la Cremonese mentre sa già che cosa lo aspetterà in Champions League , per gli ottavi con il Tottenham di Antonio Conte . La concentrazione, quindi, al di là del sorteggio, è alta per la sfida di campionato enon vuole abbassare la guardia, soprattutto perché in vetta alla classifica c'è chi corre davvero veloce.