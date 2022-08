Dopo Juventus e Inter, il giro di ogni quartier generale delle big di A da parte di DAZN fa tappa dai Campioni d’Italia del Milan. Le telecamere sono entrate a Milanello per chiacchierare con Stefano Pioli, il capitano Calabria e Olivier Giroud. Tanti gli estratti disponibili, ma inevitabile è proprio la partenza dal mister rossonero, campione d’Italia per la prima volta. Pioli si è così espresso: “Anche dopo aver vinto lo scudetto ho ricevuto tante telefonate, persone che mi hanno detto ‘attenzione adesso perché i ragazzi potrebbero montarsi la testa o trovare più superficialità e meno attenzione, meno cura’. Paradossalmente noi invece abbiamo finalmente capito il nostro valore e abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere, cosa serve per rimanere ai massimi livelli, quindi vedo i ragazzi ancora più pronti, ancora più preparati ancora con più cura verso i dettagli. Sono convinto che questo sia un ciclo che è appena cominciato e non che sta per finire”.

E’ questo lo ‘statement’ di Pioli, che dunque si approccia fiducioso alla stagione ormai alle porte. Si è anche tornati però sulla festa della passata stagione e sul tormentone dell’estate rossonera: “‘Pioli is on fire’ mi piace tantissimo anche se fino all’ultimo negli stadi cercavo di non ballarla per rimanere concentrato, devo ammettere che ho sempre fatto fatica. Ho aspettato la partita contro l’Atalanta per ballare, era l’ultima partita a San Siro, quindi era importante per me festeggiare con i nostri tifosi”.

Il capitano Calabria spiega invece il senso di appartenenza rossonero: “Avevo 10 anni quando sono arrivato al Milan. E pensare che quando ero piccolo non ero così sicuro di fare questa vita, di allontanarmi da casa, dalla famiglia. Mia mamma mi ha convinto a continuare, mi ha detto: ‘E’ la tua squadra del cuore e vorresti che fosse il tuo lavoro, quindi continua’. Infatti ha continuato a portarmi qui e ha fatto più sacrifici lei di me, la ringrazierò sempre”.

Capitolo Ibrahimovic infine, domanda sibillina: “Se da capitano rimprovererò Ibrahimovic? Non ci sarà bisogno, lui è sempre preciso e ordinato e contiamo sul suo aiuto, essenziale come quello della scorsa stagione”.

L’intero estratto è disponibile sull’app di DAZN nello speciale format ‘Inside’.

