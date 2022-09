Milan-Napoli, match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Meazza si è concluso col punteggio di 1-2 . Vantaggio degli ospiti col rigore di Politano, pareggio rossonero di Giroud e gol definitivo di Simeone. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni a caldo di Stefano Pioli, allenatore dei campioni d'Italia.

Rammarico

"C'è delusione, quando si gioca così non si dovrebbe perdere. Ci tenevamo alla nostra imbattibilità. La nostra mancanza è aver segnato solamente un gol, dovevamo fare più gol. Difesa? Abbiamo concesso 4 tiri in porta al Napoli, che ha fatto 4 gol al Liverpool; poi sul secondo gol qualche errore l'abbiamo fatto".

Il cambio di Calabria

"Non è stato determinante per la sfida. L'ho tolto per un affaticamento muscolare. Peccato perché abbiamo fatto tutto per vincere. Non dobbiamo dire 'bravi ragazzi, abbiamo giocato bene', perché se si gioca bene bisogna vincere".

Sui tifosi

"I tifosi sono fantastici e riconoscono quando la squadra dà tutto quello che ha. Io so di allenare una squadra forte e non dobbiamo uscire da questa partita ancora più consapevoli di essere forti, ma arrabbiati perché dovevamo vincere".

Sul Napoli

"Non mi ha sorpreso in niente, li conoscevo sia nei singoli che nelle posizioni. Hanno un centrocampo molto forte, esterni veloci, molta profondità, ma sono cose che tutti conoscevamo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte anche noi. Poi col Napoli a San Siro non ci riesce bene..".

