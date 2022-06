Ricky Massara nel giorno, per certi versi più controverso della sua esperienza da uomo milanista, ha scelto comunque di presenziare al talk show organizzato al Grand Hotel di Rimini, all'interno della giornata di inaugurazione del calciomercato estivo 2022. Del Avrebbe potuto disertare e restarsene al fianco di Paolo Maldini, l’altro dirigente e totem rossonero col contratto in scadenza il 30 giugno : invecenel giorno, per certi versi più controverso della sua esperienza da uomo milanista, ha scelto comunque di presenziare al talk show organizzato al Grand Hotel di Rimini, all'interno della giornata di inaugurazione del calciomercato estivo 2022. Del rinnovo di contratto non ha voluto parlare in queste ore così delicate, considerando anche che questo 30 giugno scade l’accordo che lo lega al club che ha contribuito a riportare sul trono d’Italia ma Massara qualche frase interessante per il popolo rossonero l’ha voluta comunque dare, ripercorrendo le mosse che hanno contribuito a permettere al Diavolo di tornare ai vertici del calcio italiano.

"Abbiamo abbracciato in pieno la politica di Elliott, cercando di ritrovare competitività con sostenibilità. L’intuizione più geniale? Non è questione di intuizioni. È cultura del lavoro, entusiasmo, coralità, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere, una cosa fatta in modo eccellente da Pioli. È uno scudetto arrivato in modo collettivo, ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco. Tutti hanno messo un timbro: penso al rigore di Tatarusanu, il gol di Daniel Maldini allo Spezia, il recupero di Rebic da cui nasce il gol di Tonali all’Olimpico. Questo è merito di Pioli, ha fatto un lavoro straordinario e a lui va il ringraziamento di tutti i milanisti”.

"Maignan farà la storia del Milan"

Donnarumma è un grande campione ma c’era necessità di risistemare una situazione finanziaria, che non era delle migliori. Quando è arrivata la nuova proprietà c’è stata una strategia volta a risistemare la condizione economica, abbiamo dovuto ritrovare competitività senza scordare la sostenibilità. Dovevamo fare di necessità virtù. Questo ci ha portato a fare scelte difficili, delicate, ma siamo felici di aver trovato un portiere straordinario come Maignan che farà la storia del Milan”.

Massara ha anche aperto il cassetto dei ricordi, raccontando due aneddoti sul suo passato di ragazzo tifoso del Torino e di calciatore: “Negli anni 80 trovare stranieri forti non era semplice. Io aspettavo con ansia di vedere l’attaccante, il fantasista ma il Torino prese un terzino destro, Van de Korput, che era un ottimo giocatore ma insomma... La tendenza ai parametri zero? Nel ‘96 ero in procinto di svincolarmi, ero alla Fidelis e andai al Palermo guadagnando la stessa cifra. Il calcio aveva recepito la questione di tutti i lavori, io continuavo a stare sullo stesso livello di retribuzione. Ad un certo punto i portatori di interesse, famiglie e agenti, hanno colto l’occasione: l’indennizzo che la società non avrebbe pagato prendendo il giocatore a zero è iniziato ad andare al giocatore o al procuratore. È stata una rottura graduale, ora c’è un’inversione di tendenza e si pensa che certi costi non siano più sostenibili. Forse alcuni casi inizieranno a calmierare questa tendenza”.

