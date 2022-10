il concreto timore di dire addio ai Mondiali in Qatar: non è certo il periodo più fortunato della carriera per l'ex Lille, che con il Milan ha giocato la sua ultima partita il 18 settembre a San Siro contro il Napoli, salterà complessivamente 7 gare da qui fino alla pausa per i Campionati del mondo: 5 in campionato (contro Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina) e 2 in Champions League (contro Dinamo Zagabria e Salisburgo). Una pessima notizia, non c'è dubbio, di fronte alla quale tuttavia i rossoneri farebbero bene a non disperarsi. I numeri, infatti, dicono che il vice Maignan, Ciprian Tatarusanu, offre garanzie. Un nuovo infortunio al polpaccio sinistro, un 2022 che rischia di essere già finito e: non è certo il periodo più fortunato della carriera per Mike Maignan , costretto a fare i conti con un altro inatteso stop che lo terrà lontano dal campo molto più a lungo del previsto. Per il Milan i conti sono presto fatti:, che con il Milan ha giocato la sua ultima partita il 18 settembre a San Siro contro il Napoli,: 5 in campionato (contro Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina) e 2 in Champions League (contro Dinamo Zagabria e Salisburgo). Una pessima notizia, non c'è dubbio, di fronte alla quale tuttavia i rossoneri farebbero bene a non disperarsi. I numeri, infatti, dicono che

Ad

Ciprian Tatarusanu e Mike Maignan durante un allenamento a San Siro - Stagione 2022-23 Credit Foto Getty Images

Serie A Juve, rivincita Rabiot: da partente a titolarissimo. E ora forse rinnova 2 ORE FA

Tatarusanu: 2 errori da matita blu, ma...

Sia chiaro: l'assenza di Maignan è pesante per il Milan, sia dal punto di vista tecnico che di leadership in campo. Eppure, statistiche alla mano e considerando solo le partite di campionato delle ultime due stagioni (la Champions fa storia a sé), tutte le volte che il francese ha marcato visita la squadra non ne ha quasi mai risentito: in 9 partite disputate senza il portiere titolare, il bilancio racconta di 7 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Tomori: "Rientro Maignan importante, in difesa non voglio concedere un millimetro"

Nel dettaglio, le prestazioni di Tatarusanu sono state più che sufficienti nella maggioranza delle partite in questione. Le due uniche grandi sbavature sono facilmente individuabili: l'uscita disastrosa che consentì alla Fiorentina di sbloccare il risultato lo scorso anno al Franchi in una partita che terminò 4-3 per i viola e il posizionamento sbagliato sulla punizione di Bajrami nel recente match di Empoli, che comunque i rossoneri erano riusciti a vincere 3-1 in un pazzesco finale. Non vanno dimenticate, inoltre, le parate decisive: su tutte, il rigore neutralizzato a Lautaro Martinez nel derby d'andata della passata stagione, che a posteriori si era rivelato pesantissimo in ottica scudetto. In sintesi: tra i pali (e soprattutto nelle uscite sui palloni alti) Tatarusanu non trasmette certo la sicurezza di Maignan, ma il suo rendimento non può essere messo in discussione, almeno finora.

Una parata di Ciprian Tatarusanu durante Milan-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il Milan in campionato senza Maignan

Stagione Partita e risultato 2021-22 Milan-Verona 3-2 2021-22 Bologna-Milan 2-4 2021-22 Milan-Torino 1-0 2021-22 Roma-Milan 1-2 2021-22 Milan-Inter 1-1 2021-22 Fiorentina-Milan 4-3 2022-23 Empoli-Milan 1-3 2022-23 Milan-Juventus 2-0 2022-23 Verona-Milan 1-2

Milan, Dida: "Maignan è tra i 6 migliori portieri del mondo"

Serie A Disavventura Zapata, bloccato in banca: "Dove pensa di andare?" 17 ORE FA