Pioli non ha in rosa un nuovo Kessié

Nella rosa del Milan, in questo momento, un giocatore come Kessié non c'è. Bennacer e Tonali hanno altre caratteristiche, Krunic è senza dubbio prezioso in copertura ma fisicamente non è paragonabile all'ivoriano, Pobega è più portato a offendere che a difendere. Bakayoko, infine, non sembra più rientrare nei piani del club e anche contro l'Udinese è rimasto seduto in panchina.

In mezzo c'è un buco: con l'Udinese le prime avvisaglie

"Quando alleni devi mettere sul piatto rischi e benefici e noi pensiamo che così abbiamo più benefici. Non credo che così siamo squilibrati". Stefano Pioli ha risposto così, durante la conferenza stampa dopo il match contro l'Udinese, alla domanda di un cronista che gli ha fatto notare come il Milan sia sembrato un po' sbilanciato in alcune fasi della partita. Ci sentiamo di dissentire dal pensiero del tecnico rossonero: è vero che i 2 gol subiti sono arrivati su palle alte e a difesa schierata, ma è altrettanto vero che in diverse occasioni l'Udinese ha sfondato per vie centrali con troppa facilità. Con la partenza di Kessié quello schermo davanti alla linea difensiva, che nel finale della passata stagione aveva letteralmente blindato la porta di Maignan, non c'è più. E per colmare questa lacuna serve un intervento sul mercato.

Dalla trequarti in su si può sorridere

Dove invece il Milan può sorridere a 32 denti è senza dubbio nel reparto offensivo. Rispetto alla passata stagione, infatti, Pioli sembra possedere molte più alternative. Rebic pare essere tornato ai livelli del 2020, Origi e De Ketelaere hanno dato buone indicazioni quando sono stati chiamati in causa, Adli avrà tempo e modo di farsi vedere. Il reparto sembra completo e competitivo, senza dimenticare un certo Ibrahimovic che in determinate partite potrebbe rivelarsi estremamente utile. Dalla metà campo in su Pioli può dormire sonni tranquilli. E non è poco.

