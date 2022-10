Calcio

Milan, Tomori: "Rientro Maignan importante, in difesa non voglio concedere un millimetro"

SERIE A - Fikayo Tomori, parlando a margine della premiazione per gli Oscar del Calcio AIC, dice la sua riguardo l'imminente ritorno di Maignan tra i pali del Milan e parla del suo modo di difendere: "Quando scendo in campo cerco di non concedere un millimetro agli avversari".

00:00:46, 30 minuti fa