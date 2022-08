Sandro Tonali, intervenuto a Dazn "Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan, lasciare alla spalle questo periodo". Parole da leader, quasi da capitano per, intervenuto a Dazn dopo l'1-1 di ieri sera del Milan a Bergamo contro l'Atalanta nella seconda giornata di campionato. Un pareggio che ci può stare vista la caratura dell'avversario, ma la prestazione non è apparsa brillante e il centrocampista lo ha sottolineato: "Io credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. Siamo rientrati prima per sentire odore di Milanello e di calcio".

Poi ha aggiunto: "E' una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell'entusiasmo. Non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata". Un po' come a dire che questo Milan deve resettare tutto e mettersi alle spalle la sbornia del titolo vinto lo scorso maggio, perchè non basta avere il tricolore sulla maglia per vincere le partite. Con l'Udinese è andata comunque bene - vittoria per 4-2 in rimonta -, con l'Atalanta è stato decisamente più difficile.

Tonali , sia in occasione del gol d Malinovskyi, sia poi quando si è trovato a tu per tu con Musso ma non è riuscito a insaccare: "Ho visto Musso uscire nel momento che ho abbassato la testa, poi è uscito e si fermato. All'inizio volevo tirare con l'interno, poi lui ha coperto quella parte di porta e ho fatto il possibile". Certamente per il centrocampista pesa l'infortunio patito in precampionato: "Ho avuto la sfortuna di arrivare alla prima di campionato senza aver fatto 90 minuti nel pre campionato. Dovevo farli contro il Vicenza, ma così non è stato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica, ma questa cosa mi fa bene". Proprio è apparso tra i meno brillanti , sia in occasione del gol d, sia poi quando si è trovato a tu per tu conma non è riuscito a insaccare: "Ho visto Musso uscire nel momento che ho abbassato la testa, poi è uscito e si fermato. All'inizio volevo tirare con l'interno, poi lui ha coperto quella parte di porta e ho fatto il possibile". Certamente per il centrocampista pesa l'patito in precampionato: "Ho avuto la sfortuna di arrivare alla prima di campionato senza aver fatto 90 minuti nel pre campionato. Dovevo farli contro il Vicenza, ma così non è stato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica, ma questa cosa mi fa bene".

