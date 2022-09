il nuovo Consiglio d’Amministrazione e il presidente resta Paolo Scaroni. Confermato anche Ivan Gazidis in qualità di amministratore delegato, e con lui anche Stefano Cocirio, Gordon Singer (figlio di Paul Singer, fondatore di Elliott) e Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott. La cessione della maggioranza del Milan a RedBird è stata ufficializzata con il closing del 31 agosto . Ieri, poi, Blue Skye Financial Partners ha rinunciato al ricorso con cui aveva tentato di bloccare l’operazione, ed è arrivata così la conferma definitiva. E’ iniziata, dunque, l’era di Gerry Cardinale , che, tuttavia, comincia con alcune conferme delle figure di Elliott nelle cariche più importanti del club. Questo pomeriggio è stato infatti ufficializzatoin qualità di amministratore delegato, e con lui anche(figlio di Paul Singer, fondatore di Elliott) e, portfolio manager del fondo Elliott.

I NUOVI E CHI LASCIA

Sono quattro i membri del CdA legati al nome di RedBird, i volti nuovi. Naturalmente c’è Gerry Cardinale, CEO della società statunitense che ha rilevato il Milan. Ci sono poi Isaac Halyard, vice presidente di RedBird, e Alec Scheiner, braccio destro di Cardinale, il cui nome figurava nelle carte relative alle holding usate da RedBird per l’acquisto del club rossonero. Infine, il quarto ed ultimo soggetto nuovo è Niraj Shah, miliardario che è considerato il re dei prodotti per la casa in America.

A lasciare il CdA del Milan sono invece in tre: Marco Patuano, Alfredo Craca (fondatore e managing partner di FIVELEX Studio Legale) e Massimo Ferrari (General Manager Corporate and Finance di Webuild).

