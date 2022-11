Milan-Fiorentina, match valido per la 15a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Leão, Barak e Milenkovic (autogol). Con questo risultato il Milan si riporta a -8 dal Napoli capolista (la classifica). La gara è stata arbitrata da Simone Sozza di Seregno, tanti gli episodi da moviola con la Fiorentina che ha chiesto due rigori e si è lamentata per l'episodio finale Rebic-Terracciano che ha portato all'autogol di Milenkovic.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DEL MILAN

Ciprian TATARUSANU 6 - Spiazzato dalla deviazione di Thiaw sul tiro di Barak, evita l'autogol di Kalulu nel secondo tempo parando la deviazione maldestra in calcio d'angolo.

Pierre KALULU 5.5 - Molto meno brillante del solito, fatica contro Biraghi nel primo tempo e rischia l'autogol nel tentativo di anticpare Jovic.

Malick THIAW 5.5 - Sfortunato sul tiro di Barak, un po' spaesato e impreciso in alcune chiusure. Ha bisogno di prendere confidenza con il contesto Serie A (dal 55' Sergino DEST 5.5 - Non dà quella spinta al Milan che Pioli gli richiede spedendolo in campo. Atteggiamento negativo, quando non riesce nelle giocate si ferma lasciando perdere l'azione che continua)

Fikayo TOMORI 7- Dopo un primo tempo incerto, cresce nella ripresa e compie due grandi interventi su Ikoné che salvano la situazione. Sempre più assurda la scelta di Southgate di lasciarlo a casa, quasi come se giocare in Italia fosse un'onta. Contento Pioli che può tenerlo a riposo senza pensieri.

Theo HERNANDEZ 6 - Meno esplosivo del solito sulla sinistra e la squadra ne risente ma crea comunque apprensione tra i giocatori avversari.

Ismael BENNACER 5 - Non brilla il numero 4 e il Milan risulta scolastico e prevedibile senza la sua luce in mezzo al campo.

Sandro TONALI 5.5 - Spento e poco incisivo a centrocampo, Amrabat lo sovrasta e vince abbondantemente il confronto (dal 85' Ante REBIC 6 - Si vede poco tranne che in occasione dell'autogol di Milenkovic nella quale sembra ostacolare Terracciano, ma per Sozza e il VAR è tutto regolare)

Rade KRUNIC 5.5 - Si vede pocchissimo sulla trequarti del Milan, idee che scarseggiano sulla trequarti dove la luce non si accende (dal 76' Aster Vranckx 6.5 - Entra bene in campo, si fa vedere con un paio di azioni sulla destra e trova il cross che porta all'autogol di Milenkovic)

Brahim DIAZ 5 - Confusionario e poco incisivo, spesso si perde nelle proprie finte e viene sovrastato da Igor (dal 55' Divock ORIGI 5.5 - Ectoplasmatico, tocca forse due palloni in quasi tutta la ripresa a disposizione. Per adesso, oggetto misterioso forse deluso dalla mancata convocazione per il Mondiale)

Rafael LEAO 7 - Fa gol al primo pallone che tocca, servito splendidamente da Giroud. Freddo contro Terracciano in occasione dell'1-0, si divora un gol da due passi nel secondo tempo.

Olivier GIROUD 6.5 - Cercato e trovato poco dai compagni, fa la sponda per il gol di Leao nel primo tempo e solo un miracolo di Terracciano gli nega la gioia personale nella ripresa. Giocatore essenziale per il Milan

All. Stefano PIOLI 6.5 - Soffre e si sbraccia in panchina per tutta la partita. Il suo Milan ha bisogno di riposo e di ritrovare brillantezza, la rincorsa al Napoli sarà lunga. L'augurio è che nel 2023 gli acquisti fatti in estate portino più sostanza.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

Pietro TERRACCIANO 5.5 - Luci ed ombre. Incolpevole sul gol di Leao, compie un intervento miracoloso su Giroud salvando il pareggio ma poi esce a vuoto in occasione dell'autogol che decide la sfida.

DODO 6 - La sua partita dura meno di 20 minuti. Insegue Leao sulla destra impedendogli di sfondare, ma l'acelerazione gli costa uno strappo muscolare (dal 18' Lorenzo VENUTI 6.5 - Non fa rimpiangere Dodo e salva sulla linea di porta il tiro di Brahim Diaz sul finale di primo tempo)

Nikola MILENKOVIC 5.5 - Macchia una prova attenta con il più maldestro degli autogol. Peccato, ma è una goffaggine che costa la sufficienza oltre che la partita.

IGOR 6.5 - Sovrasta Diaz, fa a sportellate con Giroud. Se il Milan fatica a passare è merito suo

Cristiano BIRAGHI 6.5 - Centra un palo dopo 10 minuti e spinge per tutta la partita, prova maiuscola per il capitano

Rolando MANDRAGORA 5.5 - Una delle poche insufficienze della Fiorentina. Si vede poco a centrocampo, restando nel cono d'ombra scaturito dalla prova splendente di Amrabat (dal 66' Alfred DUNCAN 6 - Entra per dare sostanza al centrocampo e compie a pieno il suo dovere)

Antonin BARAK 7 - Spedito titolare per l'infortunio di Bonaventura nel riscaldamento, trova il primo gol in campionato dopo alcune prove non positive. Riscatto (dal 75' Aleksa Terzic 5.5 - Si fa ingolosire da un tiro senza avvedersi di Ikonè solo dall'altra parte. A San Siro, contro il Milan, certe sviste si pagano)

Sofyan AMRABAT 7.5 - Il fulcro del gioco di Italiano, il migliore in campo per distacco. Domina a centrocampo vincendo contrasti, recuperando palloni e chiudendo in velocità su Leao in ripiegamento.

Jonathan IKONÉ 6 - Meno attivo del solito, ma Tomori e Theo si impegnano per limitarlo a dovere.

Riccardo SAPONARA 5.5 - Soffre il ritorno a San Siro da ex, meno brillante rispetto alla partita contro la Salernitana (dal 75' Christian KOUAMÉ s.v. )

Arthur CABRAL 5.5 - Si vede pochissimo, e per quanto costruisce la Fiorentina nel primo tempo non va bene (dal 66' Luka JOVIC 5.5 - Entra per l'assalto finale, ma non gli arrivano palloni giocabili)

All. Vincenzo ITALIANO 6.5 - Arriva a San Siro deciso ad imporre il proprio gioco e a tratti ci riesce pure. Il coraggio meritava almeno un pareggio, che per quello visto in campo ci stava. Attenzione alla Fiorentina nel 2023, la squadra viola gioca molto bene.

