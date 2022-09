Monza-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza Lunedí 5 settembre alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Stroppa e quella di Gasperini. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B; l’unico successo dei brianzoli nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre 1999, il più recente tra questi che è stato disputato in casa.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D’Alessandro, Pablo Marì, A. Ranocchia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zortea; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Palomino, Zapata

MONZA-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Atalanta, lunedí 5 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in Serie A; la sconfitta, però, è arrivata proprio nel match più recente (0-1, contro l’Empoli, lo scorso maggio) – la Dea non perde due match di fila contro queste avversarie dall’aprile 2014.

L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre lombarde in campionato (3N, 4P - contro Milan e Inter); in generale, la Dea ha affrontato finora 10 squadre lombarde in Serie A e contro ben sette di queste è rimasta imbattuta nella prima sfida del massimo campionato (3V, 4N), perdendo solo contro Milan, Como e Mantova.

Dopo i successi per 2-0 contro la Sampdoria e 1-0 contro il Verona, l’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata in tutte le sue prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive nel massimo campionato; nella storia della Serie A, soltanto due squadre hanno perso tutte le prime cinque partite disputate dall’esordio assoluto: il Treviso nel 2005 e il Benevento nel 2017.

Il Monza è la squadra che ha subito più gol (11) in questo inizio di Serie A; nelle prime quattro sfide di Serie B della scorsa stagione, i brianzoli ne avevano incassati soltanto due (due clean sheet).

L'Atalanta si trova in testa alla classifica dopo quattro partite stagionali giocate in Serie A per la prima volta dal 2011/12, senza contare una penalizzazione di sei punti; includendo penalizzazioni è davanti a tutti in graduatoria per la prima volta dalla stagione 2000/01 (10 punti, come l'Udinese).

L’Atalanta è la vittima preferita di Andrea Petagna in Serie A (cinque gol); le prime nove reti del classe ’95 nel massimo campionato sono arrivate con la maglia della Dea in 63 presenze tra il 2016 e il 2018.

Nicoló Rovella (nato nel dicembre 2001) è il più giovane calciatore italiano a vantare più di 45 presenze in Serie A (46 per lui); in generale solo l’ex Bologna Aaron Hickey (2002) è più giovane di lui tra chi ha superato questa soglia.

Teun Koopmeiners ha segnato in due partite consecutive in Serie A: il centrocampista dell’Atalanta era già andato a segno in due gare di fila nella competizione, tra novembre e dicembre 2021 (contro Venezia e Verona), ma non è mai arrivato a tre di fila.

