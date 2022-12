Una grande notizia, soprattutto visto il dramma sfiorato . Pablo Marì brucia le tappe e viaggia spedito verso un recupero che, a conti fatti, potrebbe arrivare ben prima rispetto ai tempi originariamente previsti. Il difensore spagnolo del Monza era stato vittima lo scorso 27 ottobre di una brutale aggressione da parte di Andrea Tombolini, che aveva accoltellato lui e altre 5 persone tra cui il povero Luis Fernando Ruggieri, cassiere che proprio in quella circostanza aveva perso la vita. Il 28 ottobre il centrale si era sottoposto a intervento chirurgico per suturare la ferita e, soprattutto, le varie lesioni muscolari alla schiena.

Le ipotesi originarie raccontavano di un rientro stimato per febbraio inoltrato, ma il ragazzo ha lavorato con grande voglia ed entusiasmo in palestra, restando vicino ai compagni e traendo da loro energia positiva per accorciare i tempi. Entro due settimane si potrà valutare seriamente la possibilità di tornare ad allenarsi in campo, accantonando così tapis roulant ed esercizi per la parte inferiore del corpo. L'obiettivo del club brianzolo è riaverlo a disposizione nella terza settimana di gennaio, o per la sfida alla Cremonese o per quella successiva al Sassuolo. Quel che è certo è che Galliani e Berlusconi non stanno a questo punto pensando a nuovi innesti nel reparto: Pablo corre, Pablo torna presto. Pablo c'è.

Palladino: "Pablo Marì un miracolato, daremo tutto anche per lui"

