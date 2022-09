La Juventus sprofonda a Monza: i bianconeri di Allegri perdono 1-0 allo U-Power Stadium e diventano protagonisti in negativo di una giornata storica per la squadra brianzola che, grazie a un gol di Gytkjaer al 74', festeggia il suo primo successo di sempre in Serie A. Sulla bilancia del match pesa come un macigno l'espulsione di Di Maria, mandato negli spogliatoi da Maresca al 40' con un rosso diretto per un fallo di reazione dell'argentino ai danni di Izzo (gomitata al petto). Pomeriggio da incorniciare per Raffaele Palladino, che al debutto da allenatore centra una vittoria prestigiosa che potrebbe cambiare totalmente la stagione dei biancorossi. Buio pesto per la Juventus, che ha sbagliato totalmente approccio alla gara ed è stata sconfitta con merito. Per Allegri è la prima sconfitta stagionale in campionato, che arriva dopo i pareggi contro Salernitana e Fiorentina e i ko in Champions League contro PSG e Benfica. Allarme rosso.

Il tabellino

MONZA-JUVENTUS 1-0

MONZA (3-4-1-2) - Di Gregorio; Marlon (55' Caldirola), Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi (54' Barberis), Rovella, Carlos Augusto (85' Birindelli); Pessina; Mota (55' Gytkjaer), Caprari (69' Colpani). All.: Palladino.

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; De Sciglio (86' Soulé), Gatti, Bremer; Danilo, McKennie, Paredes, Miretti (86' Fagioli), Kostic (78' Kean); Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

GOL: 74' Gytkjaer (M).

ASSIST: Ciurria (M, 1-0).

ESPULSO: Di Maria (J) al 40'.

AMMONITI: Ciurria, Caldirola (M), Bremer (J).

NOTE - Recupero 3'+7'.

La cronaca in 7 momenti chiave

40' ESPULSO DI MARIA! L'argentino, pressato a metà campo da Izzo, reagisce e colpisce il difensore del Monza con una gomitata al petto. Maresca non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.

52' CHE OCCASIONE PER IL MONZA! Ciurria dalla destra mette un pallone sul primo palo, Mota anticipa Gatti ma incredibilmente calcia debolmente con il destro spedendo fuori da due passi. Ha rischiato tantissimo la Juventus.

53' JUVENTUS PERICOLOSA! McKennie scappa sulla sinistra e crossa a centro area per la deviaizone al volo di Miretti, murata. Buona chance per i bianconeri.

56' ANCORA MONZA VICINA AL GOL! Cross di Izzo dalla trequarti destra, Gytkjaer ruba il tempo a Gatti ma spedisce alto di testa.

72' OCCASIONE JUVE! Punizione tagliata di Paredes dalla sinistra: a centro area Danilo anticipa tutti ma di testa mette alto.

74' GOOOOOOLLLL DEL MONZA! GYTKJAER! 1-0! Gran palla di Ciurria dalla sinistra, Gytkjaer anticipa Gatti e insacca alle spalle di Perin con una deviazione ravvicinata. Biancorossi in vantaggio! Assist di Ciurria.

82' KEAN VICINISSIMO AL GOL! Incornata da due passi su delizioso cross dalla destra di McKennie: Di Gregorio blocca centralmente.

