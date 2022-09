Monza-Juventus, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Powr Stadium di Monza domenica 18 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Palladino e quella di Allegri. Juventus e Monza si sono incontrate finora quattro volte, sempre in Coppa Italia; i bianconeri hanno sempre segnato un gol, ottenendo due successi e due pareggi.

Probabili formazioni

Ad

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Palladino.

Champions League Allegri: "La squadra non è da criticare. Non serve essere preoccupati" 11 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D’Alessandro, A. Ranocchia

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Fagioli, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri

Squalificati: Cuadrado, Milik

Indisponibili: Alex Sandro, Rabiot, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Akè, Locatelli

MONZA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Juventus, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Juventus e Monza si sono incontrate finora quattro volte, sempre in Coppa Italia; i bianconeri hanno sempre segnato un gol, ottenendo due successi e due pareggi.

Il Monza ha ottenuto contro il Lecce, nell’ultimo turno di campionato, il suo primo punto in Serie A; delle ultime quattro squadre con al massimo un punto dopo sei partite, solo la Salernitana nel 2021/22 si è salvata (retrocesse: Benevento 2017/18, Frosinone 2018/19 e Crotone 2020/21).

Il Monza ha perso le sue prime tre partite casalinghe in Serie A; le uniche due squadre ad aver perso le prime quattro gare interne in assoluto nella competizione sono state il Benevento nel 2017/18 e il Treviso nel 2005/06.

La Juventus è imbattuta nelle prime sei partite di questo campionato, ma ne ha pareggiate quattro; i bianconeri non hanno mai ottenuto cinque pari nelle prime sette partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’ultima volta è stata infatti nel 1972/73.

La Juventus non vince in trasferta dal 25 aprile 2022, al giorno della partita saranno 146 giorni; i bianconeri non aspettano così tanto tempo tra due successi esterni di Serie A dal 19 settembre 2010, quando vinsero contro l’Udinese a 197 giorni di distanza dal 2-1 contro la Fiorentina del 6 marzo 2010.

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Monza in questo campionato (tre, come la Sampdoria), che inoltre è penultima per tiri (54, davanti solo ai 52 dello Spezia) e conclusioni nello specchio (15, Spezia a 10).

La Juventus ha effettuato otto tiri nello specchio della porta nell'ultimo match di campionato, uno in più di quelli fatti sommando le precedenti tre partite con Fiorentina, Spezia e Roma (sette in totale).

Gianluca Caprari ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, ma nessuno nelle ultime tre sfide contro i bianconeri; l’attaccante del Monza è a secco di reti da nove presenze nel massimo campionato e non fa peggio dal settembre 2021, quando arrivò a quota 13.

Filip Kostic ha fornito un assist nelle ultime due partite di campionato e l’ultimo giocatore della Juventus a riuscirci per tre gare di fila in Serie A è stato Juan Cuadrado nel luglio 2020, l’ultimo a farlo al suo primo anno in bianconero, invece, Cristiano Ronaldo nel febbraio 2019.

Tutti i quattro gol realizzati da Dusan Vlahovic in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe e non segna fuori casa nella competizione dal 9 aprile 2022, contro il Cagliari: l’attaccante della Juventus è rimasto a secco di reti per quattro trasferte di fila e non fa peggio da una serie di 10 terminata nel dicembre 2020.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Champions League Juve-Benfica 1-2, pagelle: Milik unica certezza, Cuadrado disastroso 11 ORE FA