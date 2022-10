Monza-Spezia, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza domenica 9 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Palladino e quella di Gotti. Prima sfida tra Monza e Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Probabili formazioni

Ad

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino

Serie A La Samp esonera Giampaolo: fatale la sconfitta col Monza 02/10/2022 ALLE 16:06

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Petagna, Marlon, Marrone

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hristov, Reca, Sala, Amian, Kovalenko

MONZA-SPEZIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Spezia, domenica 9 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Prima sfida tra Monza e Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Il Monza ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol, l’ultima formazione neopromossa a registrare tre successi di fila in Serie A senza incassare gol è stata il Palermo nel dicembre 2004.

Raffaele Palladino potrebbe diventare il primo allenatore a vincere le sue prime tre partite da esordiente in Serie A alla guida di una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Nelle due partite disputate con Raffaele Palladino in panchina il Monza è la squadra che ha subito il minor numero di tiri in Serie A: solo 13, almeno cinque in meno di qualsiasi altra.

Solo la Sampdoria (19) ha perso più partite dello Spezia (15) in Serie A nel 2022; in più, soltanto la Salernitana (49) ha subito più gol degli Aquilotti (47) nel periodo nel massimo campionato.

Lo Spezia ha perso senza segnare tutte le quattro trasferte di questo campionato, nelle precedenti 40 stagioni di Serie A solo la SPAL nel 2019/20 ha registrato cinque sconfitte nelle prime cinque gare fuori casa senza realizzare alcun gol.

Lo Spezia ha subito quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, nessuna squadra ne ha incassati di più (al pari della Sampdoria), dall’altra parte invece il Monza non ha ancora concesso reti nel primo quarto d’ora di gioco.

Le ultime sei presenze ufficiali di Raffaele Palladino da calciatore sono arrivate con la maglia dello Spezia, in Serie B tra gennaio e aprile 2018.

Gianluca Caprari ha preso parte a quattro gol in tre sfide contro lo Spezia in Serie A (tre reti e un assist), inclusa la sua ultima doppietta in campionato (6 gennaio 2022 al Picco con il Verona).

La prossima sarà la 100ª presenza di Daniele Verde in Serie A, 56 di queste sono fin qui arrivate con lo Spezia. Il classe ’96 è il calciatore che ha preso parte a più reti dello Spezia in Serie A: 21 (14 marcature e sette assist).

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

Serie A Samp-Monza 0-3, le pagelle: Sensi da nazionale, Giampaolo in bambola 02/10/2022 ALLE 15:36