Giovanni Stroppa è arrivato al capolinea della sua avventura col Monza: è quanto anticipa il sito di Gianluca Di Marzio e che poi viene confermato anche dal club: il tecnico è stato esonerato. : è quanto anticipa il sito di Gianluca Di Marzio e che poi viene confermato anche dal club: Silvio Berlusconi aveva detto che sarebbe intervenuto per impostare la squadra, ma a quanto pare lo farà senza l'attuale allenatore, che era in bilico dopo cinque giornate e cinque sconfitte e nella sesta, pareggiando, ha ottenuto il suo primo punto in Serie A

Ad

Il nome principale come sostituto sembrava essere quello di Claudio Ranieri, ma la squadra sarà invece affidata a Raffaele Palladino, l'ex giocatore di Juventus e Genoa che attualmente stava guidando la Primavera dei brianzoli e che quindi si ritroverà catapultato in panchina già contro la sua ex squadra, domenica alle 15 al Brianteo.

Serie B Dall'Ascoli alla Virtus Entella: il bilancio del mercato di Serie B al rientro dalla pausa invernale 20/01/2018 ALLE 09:01

Questo il comunicato del Monza:

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro. La guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza.

Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

Serie A Le pagelle di Genoa-Lazio 2-2 15/04/2017 ALLE 15:29