Monza-Udinese, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza Venerdí 26 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Stroppa e quella di Sottil. Monza e Udinese si sfidano in una partita di campionato 33 anni, 2 mesi e 29 giorni dopo l’ultima volta: 0-0 in casa dei brianzoli il 28 maggio 1989, in Serie B; gli ultimi due incroci sono terminati a reti inviolate nel campionato cadetto.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carlos Augusto, D’Alessandro, Mota Carvalho, Pablo Marì, Ranocchia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil

Squalificati: Perez

Indisponibili: Buta

MONZA-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Udinese, venerdí 26 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Il Monza è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro l’Udinese (2V, 3N) dopo aver perso tre dei primi cinque confronti (1V, 1N).

L’Udinese non ha pareggiato nessuna delle ultime 10 gare di Serie A contro squadre neopromosse (7V, 3P), l’ultima “X” contro queste avversarie è arrivata il 15 dicembre 2020, contro il Crotone di Giovanni Stroppa (0-0 in Friuli).

Dopo aver chiuso la scorsa Regular Season di Serie B con due pareggi e quattro vittorie interne, il Monza ha perso la prima gara casalinga di questa Serie A; l'ultima volta che ha perso in casa in cadetteria, a febbraio, lo ha fatto per due gare di fila, contro Pisa e Lecce.

Tre delle precedenti quattro squadre all’esordio assoluto in Serie A che hanno perso le prime due gare nella competizione (come il Monza in questa stagione) hanno trovato il KO anche alla terza: il Frosinone 2015/16, il Crotone 2016/17 e il Benevento 2017/18; l’ultima esordiente che ha conquistato punti dopo aver trovato la sconfitta nelle prime due è stata il Carpi nel 2015/16.

Nelle ultime 15 trasferte di Serie A l'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 5N, 6P), sconfitta contro il Milan nella più recente.

Monza e Udinese sono due delle tre squadre che hanno concesso più agli avversari in termini di Expected Goals: 4.2 per i lombardi (sei reti incassate) e 4.0 per i friulani (quattro gol subiti) – prima di queste solo la Cremonese (4.9).

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha perso tutte le ultime otto gare in Serie A (due con il Monza e sei con il Crotone tra il 2021 e il 2022), l’ultimo allenatore che ha fatto peggio nella competizione è stato Paolo Zanetti, che è arrivato a nove tra Venezia ed Empoli proprio nel 2022.

Tre dei nove gol di Stefano Sensi in Serie A sono arrivati contro l’Udinese, in tre partite diverse; escludendo i bianconeri, contro nessuna squadra ha realizzato più di una rete nel massimo campionato.

Da inizio marzo, nessun giocatore ha preso parte a più reti in Serie A in trasferta dell’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu: sei (quattro reti e due assist), come Lautaro Martínez.

