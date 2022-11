Grazie ai gol firmati da Carlos Augusto e Colpani nella ripresa, il Monza si rialza dopo 3 sconfitte di fila e ritrova il sorriso rifilando un secco 2-0 al Verona allo U-Power Stadium. Vittoria meritata per la squadra di Palladino , agevolata senza dubbio dall'inferiorità numerica dell'Hellas, costretto a giocare in dieci uomini dal 27' a causa dell'espulsione di Magnani (rosso diretto per fallo da ultimo uomo su Mota Carvalho): i biancorossi salgono così a quota 13 punti, a +7 sulla zona retrocessione. Altra sconfitta invece per la formazione di Bocchetti , che rimane da sola all'ultimo posto in classifica con soli 5 punti dopo 13 giornate. Il pomeriggio di festa del Monza, che ha riabbracciato Pablo Marì seduto in tribuna ad assistere alla partita, è guastato dall'infortunio rimediato da Sensi nel finale: il centrocampista, rimasto a terra dolorante dopo un duro intervento di Sulemana, è stato costretto a uscire in lacrime e in barella.