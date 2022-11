Monza-Verona, match valido per la 13esima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 2-0 per i biancorossi: i gol portano la firma di Carlos Augusto e Colpani. L'Hellas è stato costretto a giocare in dieci uomini per l'espulsione di Magnani al 27'. La gara è stata arbitrata da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Con questo risultato il Monza sale a quota 13 punti portandosi a +6 sulla zona retrocessione. Ottavo ko di fila, invece per l'Hellas che rimane da solo all'ultimo posto in classifica. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 7 - Si guadagna un voto alto grazie alla fantastica parata nel recupero sul destro a giro di Terracciano.

Armando IZZO 6,5 - Rimedia subito un cartellino giallo ma è bravo a non farsi condizionare. Dietro non fa passare nulla, va anche vicino al gol con una bordata di destro.

MARLON 6 - Lotta dura e fisica con Henry. Non sfigura affatto, Palladino lo sostituisce per evitare guai peggiori dopo l'ammonizione.

dal 63' Valentin ANTOV 6,5 - Suo il lancio da cui nasce il raddoppio di Colpani. Entra bene in partita e gioca in scioltezza.

Luca CALDIROLA 6,5 - Si mette l'elmetto e non fa passare uno spillo. A volte ruvido negli interventi, ma sicuramente efficace.

Patrick CIURRIA 7 - L'uomo in più del Monza, è lui a fare la differenza nella fase più calda della partita: l'accelerazione e l'assist per Carlos Augusto sono semplicemente perfetti.

Nicolò ROVELLA 6 - Tanti palloni toccati, non sempre con lucidità. Ma tutto sommato sono decisamente di più i palloni azzeccati che quelli gestiti male.

Stefano SENSI 7 - Strappa applausi in almeno un paio di circostanze con alcune giocate di alta scuola. Ha tecnica superiore rispetto agli altri e si vede. Esce in lacrime dopo l'intervento di Sulemana: la speranza è che non si tratti di nulla di grave.

dall'87' Warren BONDO s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Carlos AUGUSTO 7,5 - Schioda lo 0-0 con un gran gol e semina il panico tra i difensori dell'Hellas con i suoi continui inserimenti. Moto perpetuo sulla sinistra, l'arma in più del Monza.

Matteo PESSINA 6 - Chiede spesso il pallone, si vede che ha voglia di incidere sulla partita ma non trova il guizzo giusto negli ultimi sedici metri.

dall'88' Andrea COLPANI 7 - Ci mette pochissimo a lasciare il segno sulla partita: il suo sinistro che trafigge Montipò è di precisione chirurgica. Mossa azzeccata di Palladino.

Gianluca CAPRARI 6 - Corre, si muove tanto e dialoga con i compagni. Gli manca solo il gol, certo non un dettaglio. Spreca una palla dopo dopo una manciata di secondi.

dal 63' Andrea PETAGNA 6,5 - Bell'impatto sulla partita: non segna, ma confeziona l'assist per il raddoppio di Colpani lavorando un ottimo pallone.

Dany MOTA CARVALHO 7 - Ripaga la fiducia di Palladino con una prestazione di grande sacrificio e intelligenza. Causa l'espulsione di Magnani con un blitz dei suoi. Meriterebbe il gol per i suoi sforzi.

dal 93' Samuele VIGNATO s.v. - Entra a pochi minuti dal termine, non giudicabile.

All.: Raffaele PALLADINO 7 - Altra vittoria pesante a interrompere una striscia di risultati negativi e zona retrocessione che rimane a debita distanza. Arrivato in punta di piedi, sta facendo un ottimo lavoro e i risultati sono lì a dimostrarlo.

Nicolò Rovella in azione durante Monza-Verona - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Evita un passivo più pesante ai suoi con alcune parate non particolarmente complicate ma efficaci.

Davide FARAONI 6 - Pronti, via e salva subito sulla linea un destro di Caprari. Poi è costretto a lasciare il campo per infortunio.

dal 18' Kevin LASAGNA 5,5 - Non certo la partita più semplice per lui. La voglia di lottare non gli manca, ma combina davvero poco.

Giangiacomo MAGNANI 4,5 - Lascia i suoi in inferiorità numerica facendodi beffare in maniera scolastica da Mota. Pomeriggio da dimenticare.

Koray GUNTER 5,5 - Tiene in piedi praticamente da solo la difesa dell'Hellas, poi è costretto ad alzare bandiera bianca nel finale.

Fabio DEPAOLI 5 - Piuttosto timido e inconcludente, affonda definitivamente quando si ritrova a duellare con Carlos Augusto.

Martin HONGLA 5,5 - In mezzo al campo fa quel che può cercando di contrastare il maggiore tasso tecnico di Rovella e Sensi. Chiude la partita in debito di ossigeno.

Miguel VELOSO 6 - Col pallone tra i piedi sa sempre cosa fare. Senza dubbio uno dei pochi a salvarsi tra i giocatori dell'Hellas.

dal 60' Kamaldeen SULEMANA 5 - Non si vede quasi mai, fatta eccezione per il brutto fallo che manda ko Sensi.

Darko LAZOVIC 5,5 - Prova ad alzare il ritmo della partita, ma si rivela inconcludente (non solo per colpa sua).

dal 60' Josh DOIG 5 - Entra male in partita e si perde Ciurria nell'azione che porta al primo gol del Monza.

Adrien TAMEZE 6 - Merita la sufficienza per la sua capacità di ricoprire più ruolo durante la partita.

Yayah KALLON 6 - Parte bene e propizia l'ammonizione di Izzo con una percussione centrale. Bocchetti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per esigenze tattiche.

dal 46' Filippo TERRACCIANO 6 - Strappa la sufficienza grazie al destro a giro nei minuti di recupero che, senza un grande Di Gregorio, sarebbe finito dritto sotto l'incrocio dei pali.

Thomas HENRY 5,5 - Fa a sportellate con i difensori del Monza che, però, lo neutralizzano senza particolari difficoltà. Servito poco e male dai compagni.

dal 75' Simone VERDI s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

All.: Salvatore BOCCHETTI 5 - Altra sconfitta, anche stavolta maturata per un episodio (il rosso a Magnani) non certo fortunato. Urgono contromisure e punti perché la classifica inizia a farsi sempre più preoccupante.

