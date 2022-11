Monza-Verona, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza domenica 6 novembre alle ore 15:00. Monza e Verona si sono affrontate 42 volte in Serie B, anche se la più recente risale alla stagione 1998/99 (vittoria 1-0 per il Verona in casa il 23 maggio 1999) - 18 i successi lombardi, contro i 10 veneti, con 14 pareggi a completare il quadro nel campionato cadetto.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pablo Marì

VERONA (3-5-2): Montipò; Cabal, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Veloso, Tameze, Depaoli; Lasagna, Henry. All. Bocchetti

Squalificati: Ceccherini, Dawidowicz, Hien

Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli, Verdi

MONZA-VERONA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Verona, domenica 6 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

L’ultima volta che il Monza ha ospitato il Verona in Serie B ha vinto: 1-0 il 6 gennaio 1999, con autorete di Natale Gonnella. La squadra brianzola aveva vinto in casa anche la partita precedente (5-1 l’8 febbraio 1998).

Il Verona ha trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse, parziale in cui ha perso solo due volte (7V, 3N) - l'ultima gara senza reti contro una squadra proveniente dalla cadetteria risale al 5 luglio 2020, con la sconfitta per 0-2 contro il Brescia.

Dopo le prime tre vittorie nell’era Palladino, il Monza ha collezionato tre sconfitte consecutive in Serie A, parziale in cui ha subito sette gol: solo il Verona (sette di fila) ha una striscia aperta di ko in fila più lunga tra le squadre di questo campionato.

Il Verona ha collezionato sette sconfitte di fila per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1979 e il 2018; i veneti non hanno mai perso otto gare consecutive nel massimo torneo.

Salvatore Bocchetti ha perso nelle prime tre gare da allenatore del Verona in Serie A: nessun tecnico dell’Hellas nell’era dei tre punti a vittoria ha mai iniziato la sua avventura con quattro ko consecutivi nel massimo campionato.

Solo il Napoli (uno) ha subito meno gol di Monza e Verona (entrambe a due come l’Atalanta) su palla inattiva in questo campionato: sono inoltre le due squadre ad aver subito in percentuale meno gol da fermo finora (8% il Verona, 10% il Monza).

Gianluca Caprari ha segnato un solo gol e servito un solo assist in queste prime 12 giornate di Serie A: nella scorsa stagione con la maglia del Verona nei primi 12 turni di campionato contava tre reti e quattro passaggi vincenti.

Andrea Petagna si è sbloccato nell’ultimo match di campionato, ritrovando un gol che in Serie A gli mancava da febbraio: l’attaccante italiano non va a bersaglio in due presenze consecutive nel massimo torneo addirittura da dicembre 2020, reti contro Crotone e Sampdoria.

Considerando le ultime 10 giornate di campionato, Thomas Henry è, tra chi ha giocato sempre in posizione di attaccante centrale, quello che ha disputato più minuti in Serie A senza mai segnare (763); per lui nemmeno un assist in questo parziale.

