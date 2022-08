Calcio

Mourinho spinge per Belotti: "Mi piacciono i giocatori che hanno voglia di venire alla Roma"

SERIE A - José Mourinho in conferenza stampa non usa giri di parole su Belotti: "Non so se arriverà, ma mi piacciono quei giocatori che hanno tanta voglia di venire alla Roma"

00:01:33, un' ora fa