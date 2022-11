Napoli-Empoli, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli martedì 8 novembre, alle ore 18:30. Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila anche contro Modena e Piacenza).

Probabili formazioni

Ad

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

Champions League Napoli, ecco chi è l'Eintracht: la scheda dei tedeschi 6 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kvaratskhelia, Rrahmani

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Destro, De Winter, Grassi, Tonelli

NAPOLI-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Napoli-Empoli, martedí 8 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila anche contro Modena e Piacenza).

Il Napoli ha vinto sei delle nove partite casalinghe contro l'Empoli in Serie A (1N, 2P) – i partenopei hanno però perso quella più recente, del 12 dicembre scorso, con rete di Cutrone.

Il Napoli non ha pareggiato nessuna delle ultime sette partite giocate di martedì in Serie A (6V, 1P) e in casa è addirittura imbattuto in questo giorno della settimana, grazie a cinque vittorie e un pareggio, sempre con almeno due gol segnati.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A, grazie a sette vittorie, incluse le quattro più recenti, e due pareggi: è da ottobre 2021 che i partenopei non vincono cinque gare interne di fila nella competizione.

L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 10 gare esterne nella competizione (1V, 6P).

Il Napoli potrebbe vincere 10 match di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo i 13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018 (entrambi con Maurizio Sarri alla guida).

Victor Osimhen ha realizzato 10 gol nelle sue ultime nove partite casalinghe di Serie A, inclusa la sua prima tripletta nei maggiori cinque campionati europei, contro il Sassuolo: sono tre reti in più di quelle segnate nelle prime 20 gare interne nel campionato italiano per l’attaccante del Napoli.

Piotr Zielinski ha disputato 63 partite e realizzato cinque gol con la maglia dell’Empoli in Serie A; il centrocampista del Napoli ha anche segnato una rete contro la sua ex squadra, nella sconfitta per 2-1 dei partenopei il 3 aprile 2019.

L’ultima delle tre doppiette di Giacomo Raspadori in Serie A è arrivata contro l’Empoli, il 9 gennaio 2022; tutte le marcature multiple del classe 2000 nella competizione sono state realizzate con il Sassuolo e fuori casa.

Mattia Destro ha realizzato quattro gol in 18 sfide contro il Napoli in Serie A; dopo la doppietta del 6 dicembre 2015 in maglia Bologna, l’attaccante dell’Empoli è rimasto a secco nelle ultime otto partite contro i partenopei nella competizione.

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

Champions League Eintracht Francoforte-Napoli: quando si gioca e dove si vede in tv 8 ORE FA