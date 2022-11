Archiviata una prima parte di stagione che rasenta la perfezione, il Napoli si affaccia alla sosta Mondiali con l'obiettivo di non perdere l'inerzia positiva accumulata sin qui. Lo stop di 50 giorni potrebbe rilanciare le ambizioni di rimonta delle altre pretendenti allo Scudetto, e il ds azzurro Cristiano Giuntoli lo sa bene. Intervistato dal Corriere dello Sport, il dirigente del Napoli ha stilato un bilancio sulla stagione. Tanti i temi toccati, soprattutto per quanto concerne i retroscena di mercato. Dall'occasione persa in Erling Haaland, a quella raccolta in Kvicha Kvaratskhelia. Ora Giuntoli si gode i frutti di un processo denigrato, contestato e messo in dubbio da gran parte dell'opinione pubblica durante l'estate.

Giuntoli, Spalletti Credit Foto Getty Images

Com'è nato il nuovo Napoli

"Impegno, competenza e coraggio: qui c'è un progetto. Dopo il Covid abbiamo capito di dover aprire un nuovo ciclo: il monte ingaggi era insostenibile dinnanzi a una situazione che aveva ridimensionato ogni risorsa economica".

Fenomeno Kvara

"Lo seguivamo dai tempi di Ancelotti ma il Rubin Kazan ci aveva chiesto 30 milioni di euro. La guerra ha poi modificato la valutazione e ci siamo rifatti avanti quando Khvicha era passato alla Dinamo Batumi. Ora è già il momento di prepararsi a trattare per l'adeguamento del suo contratto? Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C'è simpatia e stima tra noi e abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti a noi. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso".

La clausola di Kim

"Valida solo per l'estero. Non ha un valore fissato, dipende da variabili quali fatturato dell'eventuale acquirente. E comunque si può esercitare solo in una finestra di 15 giorni fissata per il prossimo luglio. Tutto questo in teoria visto che nella pratica noi siamo già proiettati alla ridiscussione di quei termini. Il nome di Kim me lo aveva fatto Massimiliano Maddaloni, che nel 2011 è stato con me a Carpi. Era il vice di Lippi in Cina e mi disse di tenere d'occhio questo ragazzone. Ci mettemmo all'opera, secondo le nostre abitudini".

Su Spalletti

"C'è sintonia totale con lui, partecipa in maniera attiva alla costruzione della squadra. Rinnovo? La società ha un'opzione a suo favore per un altro anno".

Avanti insieme?

"Il mio contratto scade nel 2024? Non ho fretta, venti mesi sono un'eternità. Se ci voltiamo, dov'eravamo venti mesi fa?".

Retroscena Haaland

"Avevamo già fatto il contratto col Salisburgo con l'accordo di pagare la clausola di 25 milioni di euro. Poi lui scelse il Borussia Dortmund e noi andammo su Osimhen che per noi era alla pari del norvegese".

