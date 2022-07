L’impressione diffusa da settimane in questa sessione di calciomercato è che se c’è una squadra del lotto delle big della nostra Serie A che si è indebolita quella è proprio il Napoli. Salutato capitan Insigne a fine maggio , non rinnovati due leader come Dries Mertens e il portiere titolare Ospina e ceduto a peso d’oro il totem della retroguardia Koulibaly al Chelsea : Spalletti è forse l’allenatore meno invidiato in questo momento in massima serie.

Il popolo napoletano si interroga sulle prossime mosse di De Laurentiis e da giorni in città rieccheggia anche uno strano tam tam, indiscrezioni e boatos che ipotizzano un possibile disimpegno del patron che sarebbe pronto addirittura a cedere il club a un fondo arabo per oltre 600 milioni di €. Queste voci hanno fatto capolino nelle ultime ore anche in un servizio della TG Regionale Campania della RAI e la cosa non è affatto piaciuta alla società partenopea che con un comunicato molto schietto e velenoso ha smentito categoricamente qualunque indiscrezione o rumors di un disimpegno del numero uno della FilmAuro.

Il Napoli: "De Laurentiis non vende e ha rifiutato offerte vicine al milardo di dollari"

Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso.Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.

Giuntoli: "Dybala fuori portata. Mertens ha detto no a 2,5 milioni"

