Napoli-Lecce, match valido per la quarta giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Elmas al 27' e Colombo al 31'. Lo stesso Colombo si è fatto parare un rigore da Meret al 25'. La gara è stata arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Con questo risultato il Napoli sale a quota 8 punti in classifica, a -1 dall'Inter e a -2 dalla Roma capolista. Secondo pari di fila anche per il Lecce che sale a quota 2. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 7 - Vive finalmente una serata da leone parando il rigore di Colombo. Incolpevole sul gol preso perché l'attaccante del Lecce si inventa un gol capolavoro.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Quando attacca c'è poco da dire, crea superiorità e si conferma elemento prezioso. In fase difensiva, però, Banda gli procura non pochi problemi.

Leo OSTIGARD 6,5 - Buona prova. Attento sui palloni alti e negli anticipi, va anche vicino al gol nella ripresa con una fiondata dalla distanza.

Min-Jae KIM 6 - Serata relaticamente tranquilla: piccola leggerezza quando esce in ritardo su Colombo in occasione dell'1-1 del Lecce. Bene in fase di impostazione.

Mathias OLIVERA 6 - Un po' timido in fase di spinta, mentre quando si tratta di difendere assolve il suo compito senza particolari sbavature.

Tanguy NDOMBELE - Sembra ancora lontano dalla migliore condizione. Commette il fallo da rigore su Di Francesco intervenendo in modo incauto in piena area. Spalletti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Stanislav LOBOTKA 6,5 - Dopo il suo ingresso, il Napoli trova le giuste misure a metà campo e concede molti meno spazi al Lecce. In questo momento è imprescindibile per Spalletti.

André ANGUISSA 5,5 - Non particolarmente brillante. Abbiamo ancora negli occhi l'Anguissa dominante della prima parte della passata stagione: questa è la sua versione sbiadita.

dall'85' Giovanni SIMEONE s.v. - Gioca solo pochi minuti, non giudicabile.

Matteo POLITANO 6,5 - Il più vivace nell'attacco azzurro: sfiora il gol in almeno un paio di occasioni e confeziona l'assist (per la verità un po' fortunoso) per il gol di Elmas.

dal 72' Hirving LOZANO 6,5 - Ottimo impatto sulla gara: entra in campo con grande determinazione e mette in difficoltà la difesa del Lecce con diverse iniziative palla al piede.

Giacomo RASPADORI 5 - Spalletti gli concede fiducia dal 1' chiedendo ai compagni di appoggiare su di lui la manovra offensiva: l'ex Sassuolo, dal canto suo, sfodera una prova opaca e piatte che costringe il tecnico azzurro a sostituirlo all'intervallo.

dal 46' Piotr ZIELINSKI 5,5 - Parte bene, poi col passare dei minuti sparisce dal campo: al Napoli sarebbe servita la sua inventiva e il suo tiro da fuori.

Eljif ELMAS 6 - Sblocca la partita con un tocco vincente da distanza ravvicinata, poi si spegne rapidamente sbagliando una serie di appoggi anche piuttosto semplici.

dal 56' Khvicha KVARATSKHELIA 5,5 - Tanta corsa, tanto impegno ma poca lucidità negli ultimi 16 metri. Stavolta non riesce a fare la differenza.

Victor OSIMHEN 5 - Insufficiente. Mette lo zampino nell'azione del gol, è vero, ma soffre la marcatura di Baschirotto e nella rpresa fallisce una palla gol piuttosto comoda spedendo di testa a lato da pochi passi.

All.: Luciano SPALLETTI 5,5 - Ricorre a un ampio turnover, comprensibile visto che si inizia a giocare ogni tre giorni. Ma il Napoli visto contro il Lecce è una squadra con poche idee negli ultimi trenta metri. Un passo indietro anche rispetto a Firenze.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Incolpevole sul gol di Elmas, trasmette sicurezza alla difesa con alcune uscite provvidenziali e un paio di parate importanti.

Valentin GENDREY 6,5 - Dalla sua parte il Napoli non riesce quasi mai a passare: finale in sofferenza, ma la sua gara è ampiamente sopra la sufficienza.

Federico BASCHIROTTO 7,5 - Si incolla a Osimhen e gli concede pochissimo reggendo l'urto anche a livello fisico. Senza dubbio il migliore in campo.

Alessandro TUIA 6,5 - Un po' meno pulito negli interventi rispetto al collega di reparto, ma anche lui tiene in piedi il Lecce con una gara di sostanza. Rischia il fallo da rigore nel primo tempo su Osimhen.

Giuseppe PEZZELLA 6 - Parte con un buon piglio spingendo con continuità sulla sinistra: alla distanza deve limitarsi a un lavoro di contenimento.

Thorir HELGASON 6 - Lotta come un leone su ogni palla gli capiti a tiro. Esce dopo l'intervallo ma non demerita, anzi.

dal 46' Joan GONZALEZ 5,5 - Con il Lecce costretto alla difensiva per tutto il secondo tempo, non riesce a mettere in mostra le sue doti. Partita di sacrificio.

Morten HJULMAND 6,5 - Intercetta e ruba palloni come se non ci fosse un domani, soprattutto nel primo tempo. Un po' in debito in ossigeno nella ripresa, ma il suo lavoro è estremamente prezioso.

Kristoffer ASKILDSEN 6 - Tenta di fare da raccordo tra metà campo e attacco, nel primo tempo si mette in luce con un paio di buoni spunti.

dal 62' Alexis BLIN 6 - Si piazza davanti alla difesa e prova in tutti i modi a disturbare la manovra d'attacco del Napoli.

Lameck BANDA 6,5 - Intraprendente e difficile da contenere quando parte palla al piede sulla sinistra: nella ripresa le forze gli vengono a mancare, esce dal campo stremato.

dal 75' Marcin LISTKOWSKI s.v. - Entra quando ormai il Lecce pensa solo a difendere l'1-1. Ingiudicabile.

Lorenzo COLOMBO 6,5 - Si fa ipnotizzare da Meret dal dischetto (dopo che aveva segnato inutilmente al primo tentativo) ma si riscatta ampiamente timbrando il suo primo gol in Serie A con un clamoroso sinistro da fermo che finisce dritto all'incrocio. Una gioia per gli occhi.

dal 70' Assan CEESAY 6 - Anche lui merita la sufficienza per il grande spirito con cui entra in campo: lotta su ogni pallone e dà un mano a contenere l'assedio del Napoli.

Federico DI FRANCESCO 6 - Strappa la sufficienza perché ha il merito di procurarsi il rigore poi fallito da Colombo. Per il resto non si vede mai.

dal 62' Gabriel STREFEZZA 6 - Dalla metà campo in su non lascia tracce sul match, più utile in fase di copertura. Entra quando la gara non è molto adatta alle sue caratteristiche.

All.: Marco BARONI 7 - Mezzo voto in più di incoraggiamento perché il Lecce visto nel primo tempo è una squadra che merita di essere seguita con attenzione: fino a quando le energie dei suoi glielo consentono, gioca alla pari contro un avversario decisamente più quotato. Bravo.

