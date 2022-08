Napoli-Lecce, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli mercoledí 31 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Spalletti e quella di Baroni. Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A (10 vittorie del Napoli, 7 pareggi, 5 vittorie del Lecce): nelle ultime quattro sfide sono stati realizzati in media 4.5 a partita (18 in totale), praticamente il doppio di quella registrata nelle prime 18 gare (43 reti, 2.3 a partita).

Probabili formazioni

Ad

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Serie A Fiorentina-Napoli 0-0, 5 verità: KK è il passato, ora c'è Kim 7 ORE FA

Indisponibili: Demme

Squalificati: -

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Indisponibili: Dermaku, Cetin.

Squalificati: -

NAPOLI-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Napoli-Lecce, mercoledí 31 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A (10 vittorie del Napoli, 7 pareggi, 5 vittorie del Lecce): nelle ultime quattro sfide sono stati realizzati in media 4.5 a partita (18 in totale), praticamente il doppio di quella registrata nelle prime 18 gare (43 reti, 2.3 a partita).

Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce, ma ha perso l’ultimo il 9 febbraio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina (2-3). I salentini non hanno mai vinto due volte di fila in casa degli azzurri nel massimo campionato.

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A disputate di mercoledì (4N, 5P) - l'ultimo successo risale all'8 luglio 2020, grazie al 2-1 sul Genoa con Gennaro Gattuso in panchina.

Dopo il successo per 4-0 contro il Monza alla 2ª giornata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare interne stagionali in un campionato di Serie A per la seconda volta negli ultimi 39 anni (ci era riuscito anche nel 2013/14).

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 24 – da maggio in avanti, nei maggiori cinque campionati europei, solo il Real Betis ha ottenuto più clean sheet rispetto ai partenopei (sei vs cinque).

Il Napoli non ha segnato nell’ultima gara di Serie A, contro la Fiorentina: la squadra partenopea non rimane a secco per due partite di fila nella competizione da dicembre 2020, contro Inter e Lazio, con Gennaro Gattuso in panchina.

Il Lecce ha conquistato un solo punto nelle prime tre partite di questo campionato: nelle tre occasioni in cui ha ottenuto un punto o zero nelle prime quattro gare stagionali della competizione (1993/94, 1997/98 e 2005/06) la squadra salentina è poi retrocessa.

Le squadre titolari schierate dal Lecce nelle prime tre giornate di campionato hanno avuto una media di 24 anni e 244 giorni, l’età più bassa nella Serie A 2022/23.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha partecipato a sei gol nelle sue otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A: per lui un assist e cinque reti, inclusa quella contro il Monza nella partita del 21 agosto.

Federico Baschirotto del Lecce è stato finora il giocatore con più respinte difensive (22) e respinte difensive di testa (13) in questo campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

Serie A Italiano: "Non voglio innamorarmi degli 0-0, servono i gol" 15 ORE FA