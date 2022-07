Giornata di presentazione in casa Napoli. Kim Min-Jae, centrale sudcoreano in arrivo dal Fenerbahce per sostituire Koulibaly, è stato presentato alla stampa al Teatro Tosti di Castel di Sangro, sede del secondo ritiro estivo del Napoli. Poche parole per Kim, che ha però indicato due o tre punti chiave del suo personaggio. Qui di seguito domande e risposte della conferenza.

Sul perché ha scelto Napoli

Sono contento di essere qui, dell’interesse che ha mostrato subito il Napoli”.

Su chi si ispira

"Se devo pensare ai difensori stranieri dici Sergio Ramos, è stato il mio riferimento".

Sulla velocità di adattamento

"Mi sono già adattato ed ambientato in questo nuovo contesto, faccio del mio meglio per inserirmi in questa nuova squadra".

Su chi è il difensore italiano che più ha ammirato

"Sono tanti gli italiani che ammiro, faccio fatica a sceglierne uno, ma se proprio devo sceglierne uno dico Cannavaro".

Sulla trattativa e l’inserimento del Rennes

"E' stata facile in realtà, ero molto attratto dal Napoli rispetto alle altre proposte".

Sul sostituire Koulibaly

"E' un giocatore internazionale, insostituibile, io non lo sostituisco e nessuno può farlo, ma farò del mio massimo per giocare al meglio".

Sulla sua rapida crescita nel calcio europeo

"Ho avuto una crescita formidabile, sono felice di questo ma le prospettive future non riesco a immaginarle. Non penso alla mia crescita, ma a lasciare un'impronta su questa squadra".

Su quali altre squadre lo hanno cercato

"C'erano anche altre squadre italiane, ma sapete meglio di me quanto famoso sia il Napoli, l'ho scelto proprio perché é il Napoli".

Sulle sue caratteristiche

"Ho vari stili di gioco, credo di essere forte in copertura, mi trovo meglio sulla parte di destra, ma è capitato per esigenze di essere più sulla sinistra ma è giusto confrontarsi anche con questa soluzione".

Su quale squadre tifasse da bambino

"Nessuna squadra specifica, ma sono diventato tifoso di tutte le squadre per cui ho giocato ed ora tifo al massimo per il Napoli".

Sul punto di forza e sulla debolezza

"Non ho grandi difetti caratteriali, per quando riguarda i punti forti avete visto tutti i video (ride, ndr)".

Sul tifo

"Mi sto rendendo conto di quanto sia passionale il tifo napoletano, poi il fatto di sostituire Koulibaly può aumentare la pressione, ma per me è uno stimolo".

