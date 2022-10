Napoli-Sassuolo, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 29 ottobre alle ore 15:00. Il Sassuolo ha vinto due delle 18 sfide di Serie A contro il Napoli, entrambi successi arrivati nel girone d'andata (2015 e 2020) - quello del novembre 2020 è stato inoltre l'unico confronto in cui i neroverdi hanno tenuto la porta inviolata contro i partenopei nella competizione (0-2 al Maradona).

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rrahmani, Sirigu

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Traoré, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Defrel, Müldür

NAPOLI-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Napoli-Sassuolo, sabato 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Dopo il successo per 6-1 dello scorso aprile, il Napoli potrebbe registrare due vittorie di fila contro il Sassuolo in Serie A per la terza volta, dopo le due con Gennaro Gattuso nel 2020 e le tre con Rafael Benítez nel 2015.

Il Napoli è imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N), la striscia aperta più lunga tra le formazioni attualmente in Serie A: i partenopei hanno iniziato questa serie di imbattibilità proprio contro il Sassuolo, grazie al 6-1 del 30 aprile scorso.

Il Napoli si trova attualmente con due punti in meno rispetto alle prime 11 partite giocate nel campionato corso (29 v 31) - tuttavia, i partenopei pareggiarono la successiva nella stagione 2021/22 - con un successo contro il Sassuolo eguaglierebbero il proprio record di punti dopo 12 gare in una stagione di Serie A (32).

Con la sconfitta dell'Atalanta, il Napoli resta l'unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, i partenopei sono appaiati solamente a Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Napoli (28) e Sassuolo (30) sono due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta (tra loro la Roma, a 29) - i partenopei guidano inoltre la classifica per tiri nello specchio effettuati (72).

Luciano Spalletti potrebbe eguagliare la sua miglior striscia di successi registrata con il Napoli in Serie A: attualmente è a quota sette e potrebbe raggiungere gli otto consecutivi, come nelle prime otto panchine di campionato con il Napoli tra agosto e ottobre 2021.

Con la rete contro il Verona, Davide Frattesi ha già eguagliato in 11 presenze il suo score realizzativo della scorsa stagione (36 partite giocate) - il classe '99 ha infatti alzato la sua percentuale realizzativa dal 6% dello scorso campionato al 15.4% di questo.

Matteo Politano ha esordito in Serie A proprio in una sfida tra Napoli e Sassuolo, ma con la maglia neroverde (23/08/2015) - con la formazione emiliana ha collezionato 96 presenze e 20 gol nel massimo torneo - inoltre il Sassuolo è la formazione contro cui ha registrato più presenze senza mai segnare o fornire assist nella competizione (otto).

Giovanni Simeone ha realizzato tre gol contro il Sassuolo in Serie A, uno con il Cagliari e due con la Fiorentina - l'attaccante del Napoli, tuttavia, non trova la rete in casa nel massimo campionato dallo scorso 4 aprile, al Bentegodi con la maglia del Verona.

