Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori mordono il freno: i due nuovi attaccanti del Napoli sono stati presentati oggi in conferenza stampa e hanno subito fatto capire di voler lasciare il segno nella loro nuova avventura.

Simeone: "Grande responsabilità in questa piazza"

"Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa, ancora di più sapendo che ci sono tanti argentini che hanno fatto bene. Per me è una grande responsabilità, ogni giorno voglio dimostrare qualsiasi cosa. Mi sono sempre rialzato dopo i momenti difficili. Ho fatto tanta esperienza in Italia, sono cresciuto molto. Per me è importante trasmettere quello che sento dentro al campo ed ogni giorno cercherò sempre di migliorarmi. Avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare".

"Il Napoli è una squadra di qualità. Quando sono arrivato volevo solo allenarmi, si sta creando la giusta atmosfera, abbiamo vinto le prime due e questo aiuta anche la gente che ha passione e ci sostiene. Sì ero fermo a Verona e non giocavo, ma mi sono allenato tantissimo, mi sento molto bene fisicamente. Già ieri mi sono sentito bene e ho avuto bei sintomi. Piano piano entrerò nella dinamica della squadra: conta questo. Cercherò di conoscere i compagni e mi farò trovare pronto".

Raspadori: "Napoli scelta giusta, avevo grande voglia di vestire questa maglia"

"Da parte mia c'è stata grande voglia di indossare questa maglia, pensavo fosse il momento giusto per dare seguito alla mia ambizione e alla mia voglia di crescere e migliorare. Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto ulteriormente a venire qui".

"Sono molto giovane e ho tanto lavoro da fare, è esagerato il paragone con Paolo Rossi. Mi trovo a mio agio tra le linee o da prima punta, nelle zone centrali. Sono un giocatore duttile che riesce ad interpretare un po' tutti i ruoli, questo può essere un vantaggio quando giochi a questi livelli così alti. Sono a disposizione e molto felice di essere arrivato qui. Sono pronto a tutto e non vedo l'ora di avere le mie occasioni".

