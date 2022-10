Calcio

Napoli, Spalletti: "Partita tra le più belle in Europa, Osimhen può essere scelto"

Il tecnico dei partenopei presenta la sfida con la Roma e poi spiega a che punto è Osimhen: "Abbiamo aspettato a convocarlo una partita in più per non rischiare, ora è nelle condizioni di poter essere scelto dall'inizio".

00:03:04, 14 minuti fa