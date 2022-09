Calcio

Napoli - Spalletti, rose in conferenza omaggio alle donne uccise in Iran

SERIE A - Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa con delle rose in omaggio a Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze uccise in Iran per aver portato i capelli scoperti.

00:00:39, 28 minuti fa