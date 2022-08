Si avvicina l’inizio del campionato e il sempre caldo tifo napoletano non ha voluto far mancare il consueto apporto alla squadra. Specialmente nel giorno del ‘compleanno’, dei 96 anni della fondazione del club. E così nel ritiro del Napoli a Rivisondoli, in Abruzzo, sono arrivati i tifosi per celebrare l’evento. E’ successo nella serata di ieri. Cori, fumogeni e applausi per la squadra e il tecnico Spalletti. Fischi e contestazione, invece, per Aurelio de Laurentiis.

Si conferma così un rapporto molto testo tra una parte del tifo, quello più caldo, e il patron azzurro. Giunti all'albergo che ospita la squadra proprio in occasione del 1 agosto, i supporter appartenenti ai gruppi organizzati arrivati da Napoli hanno intonato cori, acceso fumogeni e inneggiato ai colori sociali per far sentire agli uomini di Spalletti il loro sostegno. Ma tra un applauso e l'altro, gli ultrà non hanno risparmiato nemmeno qualche fischio e attacco diretto al presidente, da tempo nel mirino della tifoseria organizzata. Una situazione che già si era vista nella passata stagione e che rischia di ripetersi, almeno da questi primi approcci, anche per quella ormai alle porte.

