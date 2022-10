Calcio

Nicola su Ribery: "Un orgoglio e un piacere averlo nel nostro staff"

SERIE A - Il tecnico della Salernitana, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia all'Arechi, parla dell'addio al calcio del francese: "Quando si vede Franck non si può che avere un'idea unica. Sappiamo tutti cosa ha rappresentato per il calcio e per la Salernitana".

