"Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi ma è la legge. Sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo metterò. Ma non occorre un vincolo per salvarlo, se mai servirebbe una decisione del ministero per dire abbattetelo e non arriverà mai". Più chiaro di così Vittorio Sgarbi non poteva essere. Sul tema del nuovo stadio a Milano, il neo sottosegretario alla Cultura entra a gamba tesa - per utilizzare un gergo calcistico - e difende senza mezzi termini il Meazza che, in un arco temporale di circa 6-7 anni, potrebbe essere sostituito dal nuovo stadio di Inter e Milan.

E mentre Beppe Sala, il sindaco di Milano, annuncia che la decisione finale del consiglio comunale sul nuovo stadio potrebbe arrivare tra circa un anno, l'ipotesi Sesto San Giovanni rimane più che mai in piedi qualora il progetto milanese tramontasse. Impensabile, infatti, che possano coesistere due stadi a Milano o che si possa individuare un'area alternativa. Martedì è in programma un incontro tra Sgarbi e Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero della Cultura. All'ordine del giorno il progetto per salvaguardare San Siro: "Chi parla di assenza di interesse culturale non rispetta la storia", insiste Sgarbi.

