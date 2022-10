Se dovessi tenere il Meazza è chiaro che Inter e Milan andrebbero da un'altra parte, in questo senso diventa necessario abbattere San Siro. Con il nuovo stadio credo si procederà". Mentre il dibattito pubblico sul Alla fine del dibattito - spiega - il Comune dovrà accettare o rigettare le osservazioni. Per rientrare nell'investimento le squadre devono fare commerciale, uffici, che ci sta, ma nel rispetto delle regole". ". Mentre il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano è ancora in corso (si concluderà il 18 novembre) ci pensa il sindaco di Milano, Beppe Sala, a fare l'ennesimo punto della situazione sul progetto : "- spiega -".

Sui vincoli urbanistici

"Si tratta non solo di quanto puoi costruire, ma anche di quanto verde lasciare. Se dovessi tenere San Siro è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero a prendere un'altra parte e porterebbero via del verde. La zona dove c'è San Siro per i club è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro".

Sulle Olimpiadi Milano-Cortina

"Le squadre inizieranno a fare il progetto esecutivo che andrà nell'aula del consiglio comunale. Ci vorranno anni, tanto che l'inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 si terrà a San Siro".

Galliani: "San Siro non si può ristrutturare, serve uno stadio nuovo"

