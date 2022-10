Victor Osimhen è l’uomo del momento in casa partenopea. Il centravanti nigeriano è impattante e determinante in campo ma si conferma un ragazzo di enorme cuore e valori anche fuori dal campo come testimonia una storia raccontata dal giornalista Oma Akatugba, blogger e amico di Victor Osimhen. Tre gol in tre partite dal rientro in campo dall’infortunio, match winner di Roma-Napoli : con un eurogol che ha permesso alla squadra di Spalletti di cogliere l’undicesima vittoria consecutiva in gara ufficiale è l’uomo del momento in casa partenopea. Il centravanti nigeriano è impattante e determinante in campo ma si conferma un ragazzo di enorme cuore e valori anche fuori dal campo come testimonia una storia raccontata dal giornalista Oma Akatugba, blogger e amico di Victor Osimhen.

Al termine di Roma-Napoli, Matteo Lo Cicero, un 18enne originario di Frattaminore e di origine eritree, presente all'esterno dello stadio Olimpico in qualità di steward – ha iniziato a chiacchiere con il cronista Oma Akatugba, iniziando a raccontargli la propria passione per Osimhen e quanto gli sarebbe piaciuto incontrare il proprio idolo sportivo. Osimhen vedendo l’amico giornalista insieme a questo steward fuori dallo stadio, si è avvicinato e ha chiacchierato amabilmente per qualche minuto col giovane fan emozionato e estasiato dalla chance di poter trascorrere qualche minuto con Victor seduto a ridosso delle recinzioni. La responsabile degli steward della Roma però imbattendosi nella scena non ha gradito che il ragazzo si fosse assentato dalle proprie mansioni e soprattutto fosse insieme a un calciatore e ha chiesto indietro il fratino da steward. Osimhen assistendo alla scena ha chiesto spiegazioni alla responsabile degli steward e ha provato a prendere le difese del ragazzo come ha raccontato lo stesso Lo Cicero in un'intervista al sito SerieAnews.com

“‘He is my brother, è qui con me. Perché fai così?’ ha provato a dire alla responsabile. Non riuscivo ad accettare che mi stessero cacciando fuori. Ho detto a Victor di non preoccuparsi e che sarei andato via subito. Lui mi ha chiesto ‘Quanto ti pagano?’ e ho provato a tranquillizzarlo. A me incontrarlo era bastato, ma lui ha insistito. Gli ho detto la cifra e lui ha iniziato a dare di matto, non riusciva ad accettare che fossi trattato in quel modo per una cifra del genere. Ha detto ad Oma di scrivermi, ha aggiunto che si sarebbe occupato lui della situazione e di non preoccuparmi per il lavoro”.

Il giovane steward, che a Osimhen ha mostrato con foto e video tutta la passione per il suo idolo che era raffigurato addirittura sulla torta del 18° compleanno, ha raccontato di essere ancora più orgoglioso di nutrire tutto questo amore per il centravanti nigeriano.

"Poteva fregarsene, ero solo un semplice fan. Ha insistito per farmi stare con lui, si è preoccupato se stessi perdendo il lavoro. È una persona d’oro, un ragazzo incredibile con un cuore immenso e non il solito vip. Ci tengo a ringraziare Oma, senza di lui non sarebbe mai accaduto. Ho davvero fatto la scelta giusta a scegliere un idolo così!”.

